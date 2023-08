L’oroscopo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, mercoledì 9 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

dal 21 marzo al 20 aprile

Devi evitare di preoccuparti troppo dei particolari, una tua frase può essere interpretata male, non polemizzare. Attenzione a storie parallele…

dal 21 aprile al 20 maggio

Quando sei stanco a volte reagisci in modo esagerato. Ottimizza il tuo lavoro e cerca di dare più spazio all’amore. Spese incessanti.

dal 21 maggio al 21 giugno

Svolte esistenziali, soprattutto per i giovani. Periodo fertile per chi può e vuole avere un figlio.

dal 22 giugno al 22 luglio

I nuovi programmi, di studio o di lavoro, devono essere preparati con attenzione. Difficoltà nel prendere sonno, non discutere.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Questa mattina avrai poca voglia di fare. Non sottovalutare l’amore, non cercare di cambiare chi non si può cambiare, volta pagina se necessario.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Pazienta qualche giorno, ora sembra tutto in ritardo, confuso. Per quanto riguarda l’amore, meglio tenere sotto controllo le tensioni.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

E’ una bella giornata: la vita pratica si presenta scorrevole e comunque ci avviciniamo ad una fase molto intrigante per quanto riguarda i progetti personali.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Si parte bene con una giornata di grande interesse. Favoriti i nuovi incontri, allarga il giro delle conoscenze!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La situazione nel lavoro promette bene anche se non tutti hanno il coraggio di fare un grande passo, un cambiamento importante. Giornata positiva per chi, come te, non sa vivere nell’indifferenza. Accetta un invito ma oggi non sei molto convinto di un amore.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Credo che molti Capricorno abbiano dato un ultimatum a se stessi e agli altri “o riesco a fare questa cosa come dico oppure me ne vado o mi danno ragione, vinco sfide oppure cambio tutto!”.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Adesso finalmente hai possibilità di dire la tua, qualcuno potrebbe anche chiudere un buon affare in questi giorni, situazione in crescita.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Lo stress si fa sentire e così in questo momento qualche sbandamento, un momento di tensione può capitare. E’ probabile che tu debba cambiare collaboratori, soci o riferimenti.