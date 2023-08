Il film “Sulla giostra” stasera su Rai Movie: ecco la trama

Su Rai Movie “Sulla giostra”: passato, presente e un addio laborioso nel film in prima visione tv con Claudia Gerini e Lucia Sardo. Ecco la trama

Lasciare una casa e i ricordi a essa legati può essere più difficile per chi ci lavora che per chi ci abita: è il tema di “Sulla giostra”, film trasmesso in prima visione mercoledì 9 agosto alle 21.15 su Rai Movie. Carla, l’anziana proprietaria di una villa in Salento decide di trasferirsi a Roma dove abitano i suoi figli. La domestica Ada, però, si rifiuta di abbandonare la dimora dove ha trascorso molti anni. Per convincerla ad andarsene arriva Irene, la figlia di Carla. Passano i giorni, e Ada sembra irremovibile.

Per dire addio al passato sarà necessario qualche giorno in più. Anche Irene troverà piacevole trattenersi ancora in quei luoghi dove verrà raggiunta anche dal figlio adolescente. Bella prova di recitazione di Lucia Sardo, specializzata in ruoli impegnativi, con Claudia Gerini che dà l’ennesima dimostrazione di maturità: l’accuratezza dell’immagine e dell’ambientazione fanno il resto per un eccellente prodotto italiano di ultima generazione. Nel cast anche Paolo Sassanelli e Alessio Vassallo. La regia è di Giorgia Cecere.