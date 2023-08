“Queen Bees – Emozioni senza età” su Rai 1: la trama del film

In prima serata su Rai 1 in onda “Queen Bees – Emozioni senza età”: ecco la trama del film diretto da Michael Lembeck ispirato a una storia vera

Una commedia romantica e divertente, ispirata all’esperienza vissuta dalla nonna del produttore Harrison Powell, dopo essersi trasferita in una comunità di pensionati, da vedova. È il film “Queen Bees – Emozioni senza età”, diretto da Michael Lembeck, proposto martedì 8 agosto alle 21.25 su Rai 1. Mentre la sua casa è in fase di ristrutturazione dopo un incidente domestico, l’anziana vedova Helen Wilson, una donna fiera della propria indipendenza, si trasferisce, solo temporaneamente, nella Pine Grove Senior Community, un vicino centro per anziani.

Una volta dentro la struttura, ha modo di relazionarsi con vedove ancora energiche e vitali, spietati tornei di bridge e un gruppetto di prepotenti “cattive ragazze”, cosa con cui non aveva a che fare dai tempi del liceo, che le fa desiderare la solitudine di casa. Ma in breve tempo, tra un corso di addobbo floreale e una lezione di acquagym, Helen scoprirà che non è mai troppo tardi per fare nuove amicizie e forse anche per trovare un nuovo amore. Con Ellen Burstyn, Ann-Margret, James Caan, Loretta Devine, Christopher Lloyd.