L’oroscopo di oggi, martedì 8 agosto 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, martedì 8 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

La serata è complice e non bisogna sprecarla, anche la tua forma appare buona, per cui fai qualcosa di piacevole. Avrai grandi occasioni per programmi ambiziosi. Un grande incarico può rivelarsi una grande… fregatura!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Qualcuno potrebbe addirittura decidere di sposarsi, di trasferirsi. Devo dire che a livello professionale puoi ascoltare qualche proposta in più… è importante mantenere sotto controllo le finanze.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Moderazione in ogni situazione, oggi la pazienza non è davvero il tuo forte. Non complicarti la vita cercando in qualcun altro quello che non trovi nella persona di sempre.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Vivi le emozioni migliori accanto a persone nuove. Buone circostanze in arrivo anche per quanto riguarda il lavoro. La giornata è un po’ faticosa al mattino, recupero in serata. Leone dal 23 luglio al 23 agosto Uno stato di leggera confusione alberga nella tua mente. Evita di rivangare vecchie storie o vecchie complicazioni nate in passato.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Attenzione alle situazioni che possono comportare caos nella tua vita. Qualche discussione non mancherà per un rinnovo, un accordo.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Ti senti come se stessi attraversando un periodo che segna il confine tra due fasi della tua vita. E’ probabile che nell’ambito del lavoro tu sia stanco o semplicemente alla ricerca di una nuova collocazione, non fare scelte azzardate.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Ci sono giornate in cui agire fa stare meglio, in cui è più facile farsi ascoltare, è la giornata migliore per chiarire sospesi e in amore le esperienze nuove contano di più. Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Grande fermento interiore, inutile fare la voce grossa in amore se poi non sai stare senza la persona che ti piace. Non drammatizzare un imprevisto. Le nuove responsabilità pesano, hai voluto la bicicletta… ora devi pedalare! Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio C’è forte emotività in questa giornata. E’ vero che stai bene da solo, ma se sei single da tempo inizia a guardarti attorno! Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Le persone che convivono da tempo potrebbero decidere di legalizzare una unione. Nel complesso la giornata scorre bene! Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Se una persona ti ha preso in giro potresti chiudere il legame. Se il lavoro non soddisfa, allora resisti e non fare salti nel buio.