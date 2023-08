Su Rai 2 tre episodi di “Che Todd ci aiuti”: ecco la trama

In prima serata su Rai 2 torna la serie Tv “Che Todd ci aiuti” con tre episodi in prima visione assoluta: ecco la trama

Nuovo appuntamento con la serie legal drama “Che Todd ci aiuti” (So Help Me Todd), in onda in prima visione assoluta lunedì 7 agosto alle 21.20 su Rai 2. Marcia Gay Harden, grande interprete di cinema, di serie tv e di teatro, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2001 e Skylar Astin interpretano rispettivamente una meticolosa avvocata, Margaret Wright, e suo figlio Todd, investigatore brillante, ma con un senso delle regole e della legge piuttosto flessibile, che la donna assume per le indagini nel proprio studio legale. Madre e figlio, tra battibecchi e riconciliazioni, in questa puntata dovranno affrontare tre casi: in “Informatori segreti”, primo episodio della serata, Margaret assume la difesa di una donna accusata di aver ucciso il marito, un noto giornalista investigativo.

Contro l’imputata ci sono molte prove, ma Todd, per aiutare la madre e scagionare la sua cliente, decide di rivolgersi a Veronica, la donna che quasi gli ha rovinato la vita e che si trova nello stesso carcere in cui è rinchiusa la leader della gang di motociclisti che probabilmente ha ucciso la vittima.

In “Effetti collaterali” Margaret difende la figlia di un suo vecchio cliente, accusata di tentato omicidio. La ragazza potrebbe aver agito in uno stato di alterazione. Nel frattempo, Allison, in piena crisi esistenziale, alza un po’ troppo il gomito durante una raccolta fondi a favore dell’ospedale in cui lavora e viene arrestata per ubriachezza molesta.

Nell’ultimo episodio, “Viaggi astrali”, la governatrice dello stato dell’Oregon si rivolge a Margaret perché aiuti legalmente lei e sua sorella nel mandare via, da una fattoria di loro proprietà, un veterano dei marines che abusivamente vive in un camper. Quello che Todd e sua madre scopriranno renderà le cose molto più complicate del previsto. Con Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann, Rosa Evangelina Arredondo.