“Gli ultimi giganti” stasera su Rai Movie: la trama del film

Serata western con resa dei conti su Rai Movie con il film “Gli ultimi giganti” con Charlton Heston e James Coburn: ecco la trama

Gli uomini invecchiano, il desiderio di vendicarsi no, specialmente nel Far West: su Rai Movie, lunedì 7 agosto, alle 21.15, andrà in onda “Gli ultimi giganti”. Siamo in Arizona, è il 1909: il capitano Sam Burgade, un ranger in pensione, apprende che Zach Provo, suo vecchio nemico, è evaso dal penitenziario di Yuma.

Provo è convinto che Burgade sia responsabile della morte di sua moglie, e già qualche anno prima aveva provato a ucciderlo, per poi finire in galera. Con gli anni di prigione il suo piano di vendetta si è fatto ancora più spietato, e per prima cosa l’evaso rapisce la figlia di Burgade, che sarà costretto ad affrontarlo. Con due giganti di Hollywood: Charlton Heston e James Coburn.