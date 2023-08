“Ghost Town” e “Ferrante Fever” su Rai 5: le anticipazioni

“Ghost Town” a Bodie e il docufilm “Ferrante Fever” di Giacomo Durzi in onda in prima serata su Rai 5: ecco le anticipazioni

Nata come centro minerario nella seconda metà del 1800, quando sul posto fu scoperto un enorme giacimento aurifero, la cittadina Bodie si è trasformata presto in una vera e propria città di frontiera del Wild West. Con l’esaurimento dell’oro però, è stata rapidamente abbandonata. L’attore e fotografo Sandro Giordano, partendo da Mammoth Lakes in Sierra Nevada, esplora la contea di Mono in California nel nuovo episodio della serie “Ghost Town”, in onda lunedì 7 agosto alle 20.25 su Rai 5.

A seguire, nel 2013 il critico James Wood con un articolo sul New Yorker porta l’interesse sui romanzi di Elena Ferrante oltre i confini nazionali. Scrittori, registi, studiosi e critici riflettono sul successo planetario della scrittrice napoletana, autrice del ciclo “L’amica geniale”, che non ha mai rivelato la sua identità, in “Ferrante Fever” di Giacomo Durzi, in onda lunedì 7 agosto alle 21.15 su Rai 5. Il docufilm ospita gli interventi di Elisabeth Strout, Jonathan Franzen, Mario Martone, Francesca Marciano, Nicola Lagioia, Roberto Faenza, Roberto Saviano, mentre Anna Bonaiuto che legge alcuni brani del libro autobiografico della Ferrante “La frantumaglia”.