“Camper” su Rai 1 in viaggio tra Toscana, Umbria e Romagna

Nella mattinata su Rai 1 tutti a bordo di “Camper” con Marcello Masi e il suo team: alla scoperta dei piccoli borghi tra Toscana, Umbria e Romagna

Prosegue l’avventura di “Camper” alla scoperta delle meraviglie italiane, dal lunedì al venerdì alle 12.25 su Rai 1 e Rai Italia. Questa settimana, dal 7 all’11 agosto, Marcello Masi, affiancato in studio dal team di esperti, continuerà a occuparsi di animali, consigli medici, food e vacanze. Tanti gli ospiti, tra questi la conduttrice televisiva Daniela Ferolla e l’ex calciatore e allenatore Giancarlo de Sisti, detto “Picchio”; Monica Caradonna che proverà la ciaccia fritta e i bringoli a San Sepolcro, le tagliatelle e la focaccia a Sant’Arcangelo e un panino speciale a Milano Marittima.

Lorenzo Branchetti continuerà il suo tour a Spello, Pico, Montepulciano e in altri magnifici borghi italiani. Francesco Gasparri si avventurerà in diverse regioni italiane e percorrerà la via dei Linari, il sentiero Wojtyla e altri itinerari con diversa difficoltà. Elisa Silvestrin, oltre ai Bagni Regina di Napoli, scoprirà San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e altre magnifiche spiagge sarde. Valentina Caruso e Maria Onori si occuperanno del giardino di Villa Giulia, del Parco Scolacium e di altre straordinarie opere artistiche e archeologiche. Annalisa Baldi continuerà il suo racconto delle sagre e delle feste di paese e andrà a Bevagna per il Mercato delle Gaite e a Milazzo per lo Street Food. Non potrà mancare Fabrizio Nonis con i suoi consigli per cucinare a regola d’arte l’hamburger e il costoleccio di maiale.