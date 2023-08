“Camper in viaggio” su Rai 1 alla scoperta della provincia di Ragusa

“Camper in viaggio” in onda stamani su Rai 1 andrà nella provincia di Ragusa in una delle aree più affascinanti della Sicilia

Dal 7 all’11 agosto, a partire dalle 12 su Rai 1 e Rai Italia, Camper in viaggio sbarca in Sicilia, in particolare nella provincia di Ragusa. Tinto e Roberta, guidati come sempre dalla voce del professor Umberto Broccoli, percorreranno una delle aree più affascinanti dell’intera regione, caratterizzata da un’architettura tardo barocca, frutto di una ricostruzione avvenuta a seguito di un devastante terremoto che ha colpito la val di Noto nel lontano 1693.

I nostri viaggiatori andranno alla scoperta dei centri storici di Ragusa Ibla, che percorreranno a bordo di un trenino turistico e di Scicli. Proprio in questa città fino agli anni Sessanta le grotte naturali facevano anche da abitazioni. Spostandosi poi sulla costa Tinto e Roberta ripercorreranno i luoghi in cui è stata girata l’amata fiction di Rai Uno Il Commissario Montalbano tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, entrando nella sua famosa casa a Puntasecca, dove da quello splendido balcone che affaccia sul mare il Commissario ha risolto molti dei suoi casi. Insieme a una famiglia di camperisti siciliani che li ospita, Tinto e Roberta potranno assaporare delle vere e proprie eccellenze enogastronomiche entrando anche in contatto con le tradizioni artigianali che rendono ancora unica al modo questa regione, destinazione tra le più gettonate dai turisti e viaggiatori da ogni parte del mondo.