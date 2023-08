Su Rai 3 la sindrome di dare al centro di “O anche no estate”

Nella mattinata di Rai 3 torna l’appuntamento con “O Anche No Estate”, condotto da Paola Severini Melograni: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con “O Anche No Estate”, condotto da Paola Severini Melograni, perché la disabilità non va in vacanza. Il programma di inclusione sociale, disabilità e diritti fondamentali, in onda domenica 6 agosto alle 11.05 e in replica lunedì 7 agosto alle 1.05 circa su Rai 3, si aprirà con un’intervista di Paola Severini Melograni a Gianni De Prisco, cantautore che dopo un terribile incidente stradale è rimasto in sedia a rotelle.

Le sue canzoni sono un inno alla reazione, infondono forza e coraggio alle persone: “vado avanti e non mi fermo mai”! Antonella Ferrari si troverà, invece, al Circolo degli amici di Novara, dove sette amiche con diverse disabilità lavorano e crescono insieme. “Sindrome di dare” (dal titolo della canzone di Alex Vitruviano scritta per l’associazione) è un gioco di parole che spiega l’atmosfera di questo bar speciale.

Ylenia Buonviso sarà a Roma, al Museo Andersen. In quello che è stato un importante salotto culturale, un luogo di musica, lettura, pittura e scultura, l’arte diventa per tutti e la cultura, sempre aperta a nuove strade, incontra quella della disabilità.

In sommario anche la seconda parte del viaggio di Pablo e le imperdibili rubriche di “O Anche No Estate”. Roberto Vitali racconterà “L’ospitalità accessibile in pillole”, mentre nelle pagelle di Edoardo Raspelli, da 1 a 10 si voterà quanto è accessibile un ristorante. E ancora le “Buone notizie secondo Anna e la sua estate con papà Guido Marangoni”. Infine, la musica dei Ladri di Carrozzelle e i Disegni di Stefano Disegni.

Tutte le puntate e le stagioni precedenti di O Anche No sono disponibili su Raiplay: https://www.raiplay.it/programmi/oanchenoestate