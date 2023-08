Stasera su Rai Movie “Il diritto di contare”: ecco la trama del film

Una storia vera, tra scienza e questioni razziali, al centro di “Il diritto di contare” in onda in prima serata su Rai Movie: la trama del film

La carriera di Katherine Johnson, scienziata afroamericana che nel 1961, in piena epoca di segregazione razziale e in piena guerra fredda, viene assunta dal governo nell’ambito del programma spaziale.

La racconta il film “Il diritto di contare”, di Theodore Melfi, in onda domenica 6 agosto alle 21.15 su Rai Movie. Insieme con Katherine ci sono Dorothy Vaughan e Mary Jackson, entrambe di colore: le tre donne dovranno affrontare un problema di emarginazione enorme, non solo razziale ma anche di genere, per contribuire al lancio della capsula Mercury, che avrebbe portato anche gli americani nello spazio.

L’astronauta accettò di essere mandato in orbita solo dopo che Katherine Johnson avesse verificato personalmente la correttezza dei calcoli affidati al computer. Tre candidature all’Oscar per questa bella storia, poco conosciuta, in cui all’evoluzione scientifica si affianca un importante discorso di evoluzione sociale. La vera Katherine Johnson poté assistere alla prima del film, a 98 anni, esprimendo poi la sua profonda soddisfazione per la qualità del suo ritratto. Con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monae, Kevin Costner, Kirsten Dunst.