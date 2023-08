Stasera su Rai 2 il meglio di Tim Summer Hits 2023

In prima serata su Rai 2 in onda “TIM Summer Hits – The Best of” con Andrea Delogu e Nek: ecco i cantanti protagonisti dell’ultima serata

Un appuntamento speciale per rivivere alcuni dei momenti più belli ed emozionanti della kermesse canora condotta da Andrea Delogu e Nek. È “TIM Summer Hits – The Best of”, in onda domenica 6 agosto alle 21.00 su Rai 2. Una serata speciale, con la musica di alcuni tra i più grandi artisti nazionali e internazionali che, puntata dopo puntata, si sono esibiti sul palco di Piazza del Popolo a Roma e di Piazzale Fellini a Rimini. Un’occasione per regalare al pubblico a casa l’opportunità di rivivere la magica atmosfera del live, cantando ancora una volta i successi dell’estate 2023.

In sommario anche alcuni momenti salienti del backstage, che quest’anno è stato presieduto da Gli Autogol. Inoltre, non mancheranno i collegamenti clou con il box di Rai Radio 2, presieduto nelle tappe romane da Ema Stokholma e a Rimini da LaMario.

Gli artisti che saranno protagonisti di questa ultima serata saranno: Achille Lauro, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Articolo 31, Ava, Blanco, Bresh, Capo Plaza, Coma_Cose, Diodato, Elodie, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma,Fabio Rovazzi, Fedez, Follya, Giorgia, Guè, Madame, Marco Mengoni, Marracash, Max Pezzali, Merk & Kremont, Orietta Berti, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical, Tananai, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tony Effe.

TIM Summer Hits, sarà in onda in contemporanea anche su Rai Radio 2 e disponibile su RaiPlay.

TIM Summer Hits è un branded content di Rai Pubblicità e TIM, prodotto da FriendsTv.

Un progetto innovativo capace di valorizzare i 4 partner dell’evento: TIM – title sponsor, Suzuki – Auto del TIM Summer Hits, Carrefour e Canta Tu.