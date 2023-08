Previsioni meteo 6 agosto 2023: piogge residue al Nord-Est

Le previsioni meteo di oggi, domenica 6 agosto 2023: tempo in miglioramento su tutta l’Italia dopo l’allontanamento della perturbazione

Condizioni meteo in miglioramento sull’Italia dopo il passaggio perturbato che ha caratterizzato il primo weekend di agosto. Nella giornata di oggi i cieli risulteranno sereni da Nord a Sud, ad eccezione di piogge pomeridiane che potranno interessare parte del Veneto e Friuli Venezia-Giulia. Temperature in ulteriore lieve calo e di conseguenza anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute . La prima parte della prossima settimana vedrà condizioni meteo stabili grazie alla rimonta anticiclonica. Le temperature sono attese in rialzo ma il caldo non sarà esagerato.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 6 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino piogge e acquazzoni sparsi tra Veneto e Friuli, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile con precipitazioni sparse al Nord-Est, maggiori spazi di sereno altrove. In serata tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge nella notte sulle coste adriatiche. Temperature minime in lieve calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa. Al pomeriggio ancora tempo stabile ma con nuvolosità in formazione in appennino e in movimento sulle regioni adriatiche. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con cieli per lo più soleggiati e nuvolosità in formazione nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .