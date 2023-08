Natalia Moskal in radio e in digitale con “Dripped in Dior”

Disponibile in digitale “DRIPPED IN DIOR” (Dischi dei Sognatori / Fame Art / Ada Music Italy), il nuovo brano della cantautrice polacca Natalia Moskal

Benvenuti a bordo di Bad Bitches Airlines! Il nuovo singolo di Natalia Moskal, intitolato “Dripped in Dior”, è una hit garantita per l’estate che metterà tutti nella giusta atmosfera.

“Dripped in Dior” è l’essenza musicale dell’autostima, del coraggio nel perseguire obiettivi, della determinazione e della convinzione che per essere felici sia necessario concentrarsi principalmente sui propri bisogni.

Ascolta la canzone: https://ada.lnk.to/drippedindior

Natalia intraprende un coraggioso atto di ribellione contro gli stereotipi culturali, trasformando il rosa, gli accessori di moda dei migliori brand e il tempo trascorso con le amiche, in simboli di liberazione dallo sguardo maschile giudicante. Il mondo di “Dripped in Dior” è come un inno, diventa una sorta di utopia in cui Elle Woods di “Legally Blonde” e Sharpay Evans di “High School Musical” si incontrano insieme in piscina per pianificare il prossimo progetto comune, del business o una fuga estiva fuori città.

Artista imperturbabile inverte i ruoli: nel suo mondo è l’uomo ad essere un accessorio per la donna, che detta le proprie condizioni, sa cosa vuole e il suo miglior amico è un vibratore. Le vacanze del 2023 sono il momento della “no bullshit era”?

Natalia Moskal affronta nuovamente il tema dell’emancipazione femminile, ma questa volta lo fa utilizzando una forma leggera ed estiva. Quest’estate celebriamo l’indipendenza femminile, la libertà dagli stereotipi e la concentrazione senza compromessi sul proprio benessere. “Dripped in Dior” è un must assoluto in ogni playlist estiva. Allacciate le cinture – tra poco atterreremo a Roma!

Natalia Moskal è una cantante di origine polacca, ma anche autrice, traduttrice e proprietaria di una casa editrice Fame Art. Dal 2018 vive e lavora a Milano. Fino ad oggi ha pubblicato tre album: “Songs Of Myself” (2017), “Bunt MÅ‚odoÅ›ci” (2018) e “There Is a Star” (2020) e ha prodotto più di 15 video musicali. La sua musica spazia dal genere pop, al soul, R&B ed elettronico. Sia come musicista che come editrice di libri si concentra sulle storie delle donne, le loro esperienze, punti di forza, debolezze e battaglie quotidiane.

Nel 2019 pubblica il suo primo singolo in italiano “Imperfetta”, trasmesso da 70 stazioni radiofoniche. Il video del brano “Tu vuò fa l’Americano” è stato nominato come Best Cover ai Berlin Music Video Awards. Nel 2022 l’artista ha realizzato lo spettacolo teatrale “Ieri, oggi, domani”, ispirato alla vita di Sophia Loren.

Natalia continua a fare musica in Italia. A gennaio pubblica “Sole ad est“, un brano molto personale. La canzone è stata molto apprezzata dal pubblico e dai media italiani. Il video musicale “Sole ad est” e stato proiettato durante i Berlin Music Video Awards 2023. Ora l’artista sta lavorando a un nuovo progetto musicale con i produttori italiani Enrico Kikko Palmosi, Zo Vivaldi e Candeo. In Polonia ha collaborato con alcuni dei più importanti produttori del Paese: Jan StokÅ‚osa, MichaÅ‚ Fox Król, Bartosz Dziedzic, ecc