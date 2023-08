Lorenzo Ciffo online con il nuovo singolo

Lorenzo Ciffo, reduce dal successo delle sue precedenti release, torna nei digital store con “Dreamin’ in the sky”, il suo nuovo singolo

Ci sono release che non necessitano di parole per giungere dritte al cuore degli ascoltatori, artisti capaci di fondere alla perfezione stati d’animo ed emozioni alla loro attitude creativa che, unita ad un’abilità esecutiva frutto di impegno, dedizione e formazione, regala al pubblico una profonda immersione sensoriale in grado di coinvolgere, stupire ed affascinare. Uno di questi è senza dubbio Lorenzo Ciffo che, reduce dal successo delle sue precedenti release, tra cui l’avvincente celtic-ballad “Opening the Battle”, torna nei digital store con “Dreamin’ in the sky”, il suo nuovo singolo.

Ascolta su Spotify.

Speranza, gioia ed evoluzione personale si susseguono in meno di un minuto e mezzo, cullate dal soave incalzare del pianoforte e dalle positive vibes scaturite dalle percussioni, avvolgendo mente, orecchie ed anima in un abbraccio delicato che conduce istantaneamente a quell’imprescindibile connessione con se stessi resa sempre più complessa e frammentata dalla frenesia della nostra contemporaneità.

«”Dreamin’ in the sky” – dichiara Ciffo – è un viaggio introspettivo, circondato da un paesaggio collinare, una maturazione dell’essere che si eleva sempre più, guidando l’ascoltatore verso la retta via».

Una retta via esclusiva e soggettiva, ma atta ad estendersi al collettivo mediante la serenità con cui permea ogni singolo individuo, che “Dreamin’ in the sky” – letteralmente “Sognando nel cielo” – rappresenta in maniera eccelsa, fungendo da obiettivo di un meraviglioso scatto animico, circondato dall’inestinguibile forza della natura, che, attraverso suoni iconografici ed una progressione sempre più dinamica, avvalorata dalla crescente modulazione di strumenti e dall’arricchimento di una voce maschile a metà dell’opera, simboleggiano l’avanzamento e lo sviluppo dell’essere umano, la ricerca individuale della propria essenza.

Il raffinato brio che compenetra l’intera opera, rimanda senza indugi ad un contesto naturalistico ove leggerezza, fiducia e armonia diventano gli ingredienti principali di un piccolo ma straordinario capolavoro, quello della nostra vita.

L’artwork del brano è stato realizzato dalla competenza professionale e dalla sensibilità raffigurativa di Elena Conte, che ha saputo trasporre l’incantevole accezione del pezzo in forme e cromie.

Biografia.

Lorenzo Ciffo è un compositore italiano nato a Busto Arsizio (VA) nel 1996. Appassionato di musica fin dall’età di 5 anni, impara a suonare il pianoforte tramite lezioni private e, successivamente, apprende anche la tromba ed il canto corale come primo tenore. Nel 2010 inizia gli studi presso il Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate (VA) con specializzazione in pianoforte, dove acquisisce le competenze relative alla pratica strumentale, storia della musica, armonia e teoria e solfeggio, conseguendone la licenza. Dopo il Conservatorio, comincia ad esplorare il mondo della composizione. Nel 2018 pubblica il suo primo EP, “Waiting for the Boss”, ottenendo un notevole successo che gli consente di superare i 100.000 ascolti su Spotify in poche settimane. Nel 2019 rilascia il suo secondo EP, intitolato “Resurgence”, caratterizzato da un tema post-apocalittico. Il 2020 è la volta di “Knights Arrival”, EP in cui vengono narrate le battaglie tra cavalieri nel periodo medievale. Nello stesso anno, Lorenzo Ciffo dà vita alla sua prima colonna sonora ufficiale, “Lanzi Dash (Original Game Soundtrack)” composta da 11 brani per il videogioco “Lanzi Dash”, disponibile su Play Store per tutti i dispositivi Android. Nel 2021 esce il singolo “Running Love”, un brano classico romantico al pianoforte, accompagnato da archi. Nel 2022 approda su tutti i digital store l’EP “Call of the Vikings”, interamente a tema vichingo. Il 2023 si apre con il singolo “Dreamin’ in the Sky”, una profonda immersione in se stessi, corroborata da armonia, leggerezza e positive vibes, in grado di trasmettere connessione con se stessi, speranza, fiducia ed evoluzione personale. La musica di Lorenzo è caratterizzata principalmente dall’utilizzo del pianoforte avvalorato dalla presenza di archi, flauti, cori e percussioni, capaci di rievocare le sonorità da battaglia, ma anche i moti dell’animo umano, ispirandosi a grandi compositori come Hans Zimmer, John Williams ed Ennio Morricone.

