In libreria “La tua vita a modo tuo” di Joseph Ciarrochi e Louise Hayes

Nelle librerie “La tua vita a modo tuo. Come aiutare gli adolescenti a gestire le proprie emozioni e a costruire resilienza” di Joseph Ciarrochi e Louise Hayes

Louise Hayes e Joseph Ciarrochi, tra i massimi esperti dell’Acceptance and Commitment Therapy applicata al trattamento dei problemi dell’adolescenza, hanno sviluppato e diffuso il DNA-V, un modello di intervento per aiutare ragazzi e adolescenti a diventare protagonisti della propria vita: una vita a modo loro. Il DNA-V, basato sul contestualismo funzionale, utilizza l’ACT per promuovere la crescita personale e lo sviluppo, anche in situazioni di difficoltà. Il modello descrive tre classi funzionali di comportamento, presentate in un contesto metaforico familiare agli adolescenti: Esploratore (Discoverer), Osservatore (Noticer), Consulente (Advisor). Al centro del modello stanno i valori (V-Values), che orientano gli altri comportamenti; sono messi in evidenza anche i fattori contestuali, storici e ambientali, che modellano la visione di sé e del proprio mondo sociale. Il modello DNA-V crea un contesto in cui l’adolescente può trovare il suo modo personale per superare reattività o evitamento nei confronti delle esperienze interne (pensieri, emozioni, sensazioni, ricordi), e comprendere e accogliere anche situazioni connotate da ansia, rabbia, frustrazione, insicurezza, scarsa fiducia nelle proprie capacità e nel futuro. Il fine ultimo è la flessibilità psicologica. Si tratta di una guida operativa, ricca di esercizi, attività esperienziali, suggerimenti, per ridare fiducia ai giovani che si sentono inadeguati e disorientati, e trasmettere consapevolezza di ciò che sono e di ciò che potrebbero essere, intraprendendo un viaggio verso una vita significativa in direzione dei propri valori e delle proprie passioni. La varietà delle situazioni trattate lo rende utile per tutti i giovani, per i loro genitori e insegnanti. Per un approfondimento teorico del modello DNA-V consigliamo Adolescenti in crescita. L’ACT per aiutare i giovani a gestire le emozioni, raggiungere obiettivi, costruire relazioni sociali.



Joseph Ciarrochi è professore presso l’Australian Catholic University. È autore di numerosi volumi e di oltre 100 articoli in riviste scientifiche. Attivo nello sviluppo scientifico nell’insegnamento dell’ACT, è past president dell’ACBS, nonché trainer ACT. Nel promuovere la flessibilità psicologica ha integrato l’utilizzo dell’ACT ai principi della Psicologia Positiva.



Louise L. Hayes è psicologa clinica e ricercatrice presso il centro di ricerche sull’età evolutiva ORYGEN dell’Università di Melbourne. Trainer ACT, ha curato la progettazione e lo sviluppo di trattamenti ACT rivolti a bambini e adolescenti, con speciale attenzione a problemi legati a comportamenti dirompenti.