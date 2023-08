Fuori “The Soul Tapes” di Disco Dogs Club

Fuori su tutte le piattaforme digitali “The Soul Tapes” di Disco Dogs Club, il progetto discografico di Riccardo Rinaldi OHM GURU

Esce per la label Three Hands Records The Soul Tapes di Disco Dogs Club, progetto discografico creato da Riccardo “Ohm Guru” Rinaldi, produttore e artista di lungo corso del panorama musicale europeo.

Ascolta qui: https://bfan.link/the-soul-tapes

Il progetto nasce dalla voglia di recuperare un suono Funky e Italo Disco, che ha così caratterizzato gli anni ’90, e oggi si ripresenta alle nuove generazioni in modo fresco e accattivante. Per creare questo progetto, Riccardo si è avvalso della collaborazione degli amici e musicisti storici con i quali ha creato il suono di Irma Records dal 1990 al 2010 e con i quali ha prodotto decine di artisti italiani, tra i quali Neffa, Sud Sound System, Ohm Guru, e quasi tutti i dj italiani. Massimo Greco (Zucchero, Ligabue) aggiunge tromba e flicorno in numerose tracce, Alessandro Meroli (Neffa e molteplici gruppi jazz) si occupa dei sax e della sezione fiati. Alessandro “Maestro” Garofalo suona in maniera magistrale piano Rhodes e sintetizzatore, si aggiungono al disco Goffredo “Picchio” Bagnoli al basso (Black & Brown), Flavio Piscopo alle percussioni, le voci di Daniela Galli e Roberta Zitelli, Mattia Cappelli al sax contralto.

Ogni traccia è un mix di ritmiche da ballare e la voglia di far sentire un sound umano e una capacità di interpretare uno strumento solista, così come era concepito prima dell’avvento della musica tecnologica.

Il flusso dell’album si muove tra funky, afro, disco music, un bagaglio di suoni che il produttore ha nel sangue sin dagli anni ’80, passando attraverso una produzione analogica e un mixaggio tra banco e tecnologie digitali.

