Coladigirienzo in radio e in digitale con “Pop Corn”

In rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme digitali il nuovo singolo di coladigirienzo dal titolo “POP CORN”

Esce il nuovo singolo di coladigirienzo™ dal titolo POP CORN. coladigirienzo è cantante pop amico dei biscotti, e in generale di tutto quello capace di sbriciolarsi in una tazza di latte fumante. Le sue canzoni sono qualcosa di unico nel panorama italiano, impossibili da immaginare tanto quanto l’amicizia oltre la scuola dell’obbligo. Con una proprietà di linguaggio tipica di chi ha molti segreti da nascondere riguardo i languorini notturni, coladigirienzo™ è pronto a tendere la mano per farti entrare nel suo mondo (salvo occasionalmente toglierla all’ultimo momento).

“ – Lei ti adora perché sai di Pop Corn – dice così coladigirienzo in questa canzone.

Eh sì, facile per lui parlare così. Ha per caso mai provato la sensazione di stare in un microonde così a lungo da sentirsi il cuore esplodere? Ha mai provato il paragone con i pop corn al caramello, quelli che alle feste di Natale in famiglia erano sempre i preferiti della nonna? E anche se fosse a coladigirienzo non importa niente, i Pop Corn te li comprerà sempre e comunque: col vento, con la pioggia quando sei triste, quando ti senti l’irritazione sulle caviglie dell’elastico troppo stretto dei calzini colorati e quindi ti inacidisci un po’ anche se non ti hanno fatto nulla. Ci servirebbe un po’ di tempo per chiacchierare io e te, che ne dici? Magari con una playlist di sottofondo che ti piace ma non ti agita troppo, con una bella copertina. Tieni, ho portato i Pop Corn 🙂 ”

Scopri il brano su Spotify: https://spoti.fi/409k1qC