Valentina Salvini nelle librerie con “La porta sul sogno”

Valentina Salvini nelle librerie e sugli store digitali con “La porta sul sogno. Dimensione borderline e sociopatia nel campo archetipico”

Una visione in chiave post junghiana della personalità borderline e sociopatica, alla luce delle dinamiche relazionali disfunzionali uomo-donna e dell’odierna dimensione narcisistica della personalità, ma anche in ottica di una psiche patologicamente incline all’indifferenziazione e alla fusionalità descritte da Erich Neumann nella Grande Madre. Gli scenari trattati vengono arricchiti di simbologie alchemiche, mitologiche e analitiche, con particolare attenzione e dedizione all’interpretazione dei numerosi sogni riportati.

È sulla soglia che vive Hermes, dio dai piedi alati, nel suo continuo e instancabile peregrinare tra un mondo e l’altro, tra realtà e immaginazione, conscio e inconscio, accompagnando per mano Horus verso la nascita psichica e l’abbandono delle sue ostinate illusioni infantili, acciuffando Morrigan e la sua bambina un istante prima di rischiare d’essere uccise, sussurrando saggi consigli all’orecchio di Ecate affinché non bramasse dominare il proprio corpo ai fini della vita e della morte, facendo capolino nei sogni di Arcania cui pone rebus onirici con carte dei Tarocchi, e così per ciascuno dei casi riportati in questo volume. È sulla porta della stanza d’analisi che la devianza, il crimine e la personalità liminale fanno oggi il loro quotidiano ingresso, sovvertendo ogni genere di setting o fondamento teorico precostituito. È per tali ragioni più che mai necessario affidarsi al sapere più antico, archetipico, essenziale, elaborato dagli alchimisti, accogliere l’ignota fenomenologia di una sempre più concreta sincronicità e del mistero insito nella dimensione psicoide, che si materializza in veste di terza presenza, tra noi e l’altro, ben oltre ogni dinamica di transfert e controtransfert; occorre soprattutto tornare all’Origine, nelle fauci della Grande Madre Terribile, per poter affrontare le nuove forme del Male, portando avanti con coraggio la ricerca clinica, fuori e dentro di noi, tramite l’ausilio del più sacro e veritiero strumento analitico: il sogno.