Su Rai 1 “A Sua Immagine” per la Giornata Mondiale della Gioventù

“A Sua Immagine” per la Giornata Mondiale della Gioventù. La trasmissione in onda in diretta su Rai 1 alle 16 e in prima serata

Un milione di giovani da tutti i Paesi del mondo, di cui sessantacinquemila dall’Italia, sono a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù: un’esperienza di incontro, fraternità e condivisione, attorno a Papa Francesco. “A Sua immagine” sta seguendo i grandi eventi di questa 37ª Giornata, che ha per tema “Maria si alzò e andò in fretta”.

Sabato 5 agosto, dalle 16 su Rai 1 e Rai Italia, Lorena Bianchetti, in diretta dal Campo da Graça intervisterà alcuni pellegrini, accompagnati da don Giordano Goccini. Insieme a loro si respirerà l’attesa per la veglia con il Papa, ripercorrendo alcuni eventi fondamentali della Giornata Mondiale della Gioventù. Paolo Balduzzi racconterà le storie e le emozioni dei ragazzi che si preparano per partecipare alla veglia.

A seguire “Le Ragioni della Speranza”. Don Giordano Goccini con i suoi ragazzi accompagnerà gli spettatori dentro la GMG. Il tema suggerisce di mettersi in gioco, di non stare fermi, facendo un viaggio insieme per comprendere i luoghi dove far agire il Vangelo della speranza.

In prima serata, anche su Rai Italia, dalle 21.15, “A Sua immagine” seguirà in diretta la Veglia di Preghiera del Santo Padre con i giovani.