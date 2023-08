Rosa Provenzano pubblica “Oltre le crepe del cuore”

Rosa Provenzano in libreria con “Oltre le crepe del cuore”, un romanzo in cui l’omosessualità viene liberata da ogni forma di ipocrisia attraverso l’amore

“Oltre le crepe del cuore” è un romanzo in cui l’omosessualità viene liberata da ogni forma di ipocrisia attraverso l’amore. I personaggi con il susseguirsi degli eventi riescono a svincolarsi dai giudizi altrui e attraverso un profondo esame interiore aggirano gli ostacoli che noi stessi mettiamo sul nostro cammino.

“Oltre le crepe del cuore”, non è semplicemente un romanzo sentimentale, ma una storia in cui si intrecciano dolore, delusione, fragilità, ma anche forza e coraggio.

È la storia di Fabio, un uomo solo e infelice che si nasconde, come un ladro, dietro un’immagine che non è la sua, per il timore del giudizio della sua famiglia che, in nome della rispettabilità, lo ha confinato nella solitudine e imprigionato in scelte non sue. Un uomo che ha sepolto il suo vero sé sotto un mucchio di macerie in fondo all’anima; il suo vero sé, schiavo della paura, ferito, fragile e debole, che aspetta e spera di liberarsi e di ritrovare la sua dignità. Ma non è mai andato “Oltre”, perché è consapevole che le paure che nasconde hanno divorato tutto, soprattutto il coraggio di osare. Quel coraggio, tuttavia, arriva quasi all’improvviso e nel modo che mai avrebbe immaginato; dalle parole, dai gesti, dal sorriso e dallo sguardo di Gabriel. Così a poco a poco comprende che per troppo tempo, ha cercato una via di uscita, senza mai trovarla, forse perché non ha mai saputo cosa cercare, forse perché ha cercato male, forse perché ha cercato una fine, invece è il principio che deve cercare… Un inizio per iniziare.

Proprio in Gabriel troverà un appiglio che lo spingerà a voler evadere dalla prigione che ha costruito attorno a sé per fare i conti con la parte più profonda e vera della sua anima, la più nascosta.

Inizierà, così, un viaggio dentro sé stesso, in un mondo interiore da scoprire e da ascoltare, per ritrovarsi. Un viaggio sofferto che indurrà entrambi i protagonisti a compiere scelte coraggiose che cambieranno la loro vita.

Un intreccio di storie e di sentimenti che portano alla fine, a un’incomparabile verità: nonostante tutto si può sempre sperare e ricominciare.

Breve biografia autrice

Rosa Provenzano è nata il 17/06/66 a Milena, piccolo paese dell’entroterra siciliano, dove vive e svolge l’attività di docente di Scuola Primaria. Laureata in Accademia delle Belle Arti, ha da sempre coltivato la passione per la musica, l’arte in genere e soprattutto per la lettura come piacere per l’arricchimento della propria persona e della propria conoscenza.

Negli ultimi anni ha scoperto una nuova passione; scrivere.

Oltre le crepe del cuore è il suo primo romanzo.