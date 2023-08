Pier Giorgio Tomati in libreria con “Satan’s Womb”

Pier Giorgio Tomati nelle librerie e sugli store digitali con il volume “Satan’s Womb/L’Utero di Satana” pubblicato per Edizioni Hogwords

Se sei un ricco VIP che può permetterselo e se la vita ti costringesse a cercare un rifugio, un riparo da persone che per varie ragioni (più che altro economico-criminali) ti vogliono morto, che cosa puoi fare per salvarti la vita e mantenere il lusso al quale sei abituato e non sai staccarti?

È molto semplice la risposta: entrare al Satan’s Womb e viverci fino alla fine dei tuoi giorni. Come si può attaccare una intera montagna, fortificata per resistere a qualsiasi attacco? Non ce n’è bisogno. Nicholas Marshall sta per imparare come si può perdere la propria vita in una comunità umana nella quale non si può entrare con la forza ma farne parte è altrettanto sicuro e difficile quanto sopravvivere al di fuori di essa. Lo salverà l’amore… forse.

L'Autore, presente nel video, pubblica i suoi testi su Edizioni Hogwords.

