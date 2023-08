Lupofiumeleggenda online con il singolo “Troppi anni”

“TROPPI ANNI” è il primo estratto dall’EP “DIALOGHI ITALIANO”, interamente scritto e prodotto da LupoFiumeLeggenda, il progetto di Nicolò Verti

TROPPI ANNI è il primo estratto dall’EP “DIALOGHI ITALIANO”, interamente scritto e prodotto insieme ad Emanuele Santona bassista della band “I SEGRETI”. Il brano, inserito nella playlist editoriale di Spotify “Fresh Finds Italia“, parla della quotidianità di un ragazzo in questi anni 20, perfettamente divisa fra l’ordinario ed il desiderio di qualcosa di più. Il testo parla di come l’intimità con il proprio partner possa farti volare via dal grigio. Sonorità Indie e lo-fi (Dayglow, Surf Curse).

“L’estate scorsa io ed Emanuele Santona, il produttore del brano, eravamo bloccati nelle tranquille profondità dell’Emilia a scrivere i pezzi e forse avevamo voglia di sentirci un po’ in California. Però non seriamente……un po’ per finta. Per questo è nata TROPPI ANNI, solo per andarcene un po’ in giro”.

LupoFiumeLeggenda è il progetto di Nicolò Verti, la stazione corrente di un percorso cominciato come band ed arrivato ad essere un progetto solista. LFL riparte da qui. Non c’è più una band, ma gli ingredienti sono gli stessi di sempre: L’influenza della provincia alla quale Nico appartiene (Borgotaro, Parma), la quotidianità, i sentimenti, le sensazioni e la potenza della natura come fonte ispiratrice, la ricerca su chitarre e testi con l’obiettivo di creare musica totalmente permeabile agli stimoli che il nostro tempo ci invia.Sono stati pubblicati un disco (FUL!) e un EP live (BROEASY live session), inoltre il gruppo ha aperto i live di numerosi artisti (Marta sui tubi, Wrongonyou, Moustache prawn, Selton, Samuel, Generic animal, Kruger).