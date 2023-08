Il film “Il ragazzo della piscina” su Rai 2: ecco la trama

Per il ciclo “Nel segno del giallo” in prima serata su Rai 2 in onda “Il ragazzo della piscina”: ecco la trama del film con Jessica Morris, Tanner Zagarino e Ellie Darcey-Alden

Su Rai 2, sabato 5 agosto, per “Nel segno del giallo”, l’appuntamento estivo dedicato alla suspence, al mistery e al thriller, alle 21.20, in prima visione assoluta, andrà in onda il TV movie “Il ragazzo della piscina”. Gale, dopo la separazione da suo marito, si trasferisce in una nuova casa con la figlia Becca, di 18 anni, dove incontra Adam, un giovane ragazzo che si occupa della manutenzione della piscina.

Tra i due nasce un’attrazione che si sviluppa in una breve relazione di cui Gale però non è convinta e ben presto comincia rifiutare le avance del ragazzo. Adam per vendicarsi della delusione ricevuta, inizia a frequentare la figlia di Gale, Becca, usandola come pedina in un torbido gioco di vendetta. Con Jessica Morris, Tanner Zagarino e Ellie Darcey-Alden.