Fuori il video di “Dimmi che è vero” di Carlo F. Vitrano feat. Havandra

Fuori il video di “Dimmi che è vero” feat. Havandra, il nuovo singolo di Carlo F. Vitrano prodotto da HOOP MUSIC, già in radio e disponibile in digitale sulle piattaforme

Fuori il video di “Dimmi che è vero” feat. Havandra, il nuovo singolo di Carlo F. Vitrano prodotto da HOOP MUSIC, già in radio e disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store.

“Il brano parla di un uomo che, attraverso l’alcool, tenta vanamente di sfuggire al fascino letale di una donna. Questa sfrutta le sue debolezze, approfittando di lui, per poi gettarlo via come le pare e piace – dice Carlo F. Vitrano che ha scritto il pezzo con Francesca Tambara – la situazione è un cerchio che si ripete. Nonostante gli sforzi, alla fine, l’uomo cede. Si arrende ad un amore malato, ormai schiavo di lei e dei propri istinti.”

Qui il video https://youtu.be/tfA-YhRh0fc

Il video è stato girato a Napoli per la regia di Salvatore Cafiero che afferma: “per la realizzazione di questo video ho voluto che si creassero appositamente dei contrasti. Anche se il brano ha un sapore estivo, in fondo, non è proprio così. Gli acquazzoni e le sue pozzanghere svelano tra i pianti i giorni di assenza di una coppia tra l’equivoco e il malinteso. Perché l’amore è vago. Come il sole e la pioggia.”

Carlo Francesco Vitrano nasce a Palermo, città in cui si diplomerà al Liceo Classico. Mostra un profondo interesse per la musica e lo spettacolo infatti, fin dall’asilo, viene quasi sempre scelto come protagonista nelle recite. Raccontano i genitori che ballava e cantava nella culla quando sentiva le canzoni di Ricky Martin. Interessato principalmente alla recitazione, si improvvisa sceneggiatore e regista scrivendo, a 8 anni, il copione per una recita natalizia per la sua scuola elementare. Quel copione piacque così tanto che fu richiesto anche da altre scuole. A 9 anni, entra a far parte della Compagnia Teatrale “Ballarò” e va in scena a Palermo in due spettacoli, “La verità” e “Pizzeria di lu cori”, muovendo i primi passi sul palcoscenico ed è il più piccolo teatrante della compagnia. A 12 anni si approccia al mondo della danza latino americana di coppia, passando poi, date le potenzialità acquisite, alla danza a squadre dove a 13 anni si laurea, nel 2010, vice-campione italiano a Rimini nella categoria Show Dance, interpretando il Generale Commodo in una rappresentazione de Il Gladiatore. Con la scuola di danza, porterà a teatro innumerevoli musical che lo vedranno protagonista, tra cui Quasimodo (Notre Dame de Paris), The Mask, Mercuzio (Romeo e Giulietta), Capitan Uncino (Peter Pan). Nel canto, dopo aver studiato da autodidatta a 18 anni si iscrive in accademia. Nel 2018 fonda una Band, i “Lost Cases” con cui arriva alle semifinali di Area Sanremo con l’inedito “Non lasciarmi andare” seguito da “Irrefrenabile”. Dal 2020 con Hoop Music porta avanti la sua vena da cantautore, perfezionandosi nello studio del canto e della produzione musicale. Il 10 gennaio 2023 è uscito “Il Gigante” e il 14 marzo “Allunaggio di cartone”. Ora pubblica “Dimmi che è vero” con il featuring di Havandra.