Barocco, Nepal e Via della Seta a “Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1

Dal Barocco al Nepal, passando per la Via della Seta: nel pomeriggio su Rai 1 torna l’appuntamento con il programma “Passaggio a Nord Ovest”

“Passaggio a Nord Ovest” – il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela – partirà anche questa settimana per una lunga esplorazione in continenti lontani e in epoche remote della storia, alla scoperta di fenomeni naturali spettacolari. Si parte da una visita a Palazzo Barberini, nel cuore di Roma. Il palazzo – emblema del barocco romano, voluto da papa Urbano VIII (al secolo Maffeo Virginio Romolo Barberini) – è stato fino al 1949 la sede della famiglia nobiliare che l’ha poi venduto allo Stato italiano.

Costruito a partire dal 1625, Palazzo Barberini è il risultato della collaborazione tra i principali architetti del ‘600: Carlo Maderno, Gian Lorenzo Bernini e Francesco Borromini.

Si torna poi indietro nel tempo, fino al IX secolo dopo Cristo, per arrivare nelle foreste della Cambogia dove sorgeva e prosperava una città vasta come Los Angeles, con settecentocintamila abitanti, infrastrutture all’avanguardia e templi che ancora oggi suscitano ammirazione. È Angkor, capitale dell’Impero Khmer, che dopo secoli di prosperità conobbe un rapido declino. Abbandonata e completamente inghiottita dalla giungla, fu poi ritrovata nel 1860 dal naturalista francese Henri Mouhot.

Sempre sotto la guida di Alberto Angela, si passerà a conoscere meglio il “Drago di ferro”, un treno merci che oggi copre oltre tredicimila chilometri sul percorso dell’antica Via della Seta per portare il carico a destinazione. Collegando l’Est della Cina alla Spagna, il treno merci percorre la tratta ferroviaria più lunga al mondo. Infine, il Nepal, dove tra ottobre e i primi di novembre si svolge la festa di Tihar, seconda festività nepalese dopo il Dashain per ordine di importanza. Dura cinque giorni e ogni giorno è dedicato a un animale, a una persona o a una divinità. In quei giorni di festa le strade e le case si riempiono di luci, lumi e lanterne dedicate a Lakshmi, dea dell’abbondanza e della prosperità.