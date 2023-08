Previsioni meteo 4 agosto 2023: piogge sul Centro Italia

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 agosto 2023: perturbazione in transito sulle regioni centrali accompagnata da piogge e temporali

Il primo weekend di agosto inizia con condizioni meteo all’insegna del maltempo a causa del definitivo allontanamento dell’anticiclone africano e dell’arrivo di una perturbazione di origine atlantica che già ieri ha raggiunto il Nord. Nella giornata di oggi le piogge bagneranno anche le regioni centrali, dove avremo anche un calo termico con le temperature che si porteranno su valori inferiori alla media stagionale. Di conseguenza anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute . Le piogge nel corso del fine settimana raggiungeranno anche il Sud. Temperature che nel weekend si porteranno anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo su tutta l’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 4 agosto 2023.

AL NORD

Al mattino molta nuvolosità in transito su tutte le regioni con locali piogge tra Liguria, Lombardia e Triveneto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto in Emilia Romagna. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento al Nord-Ovest mentre piogge e temporali insisteranno tra Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino locali piovaschi tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio sono in arrivo acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sul versante adriatico. In serata tempo in miglioramento ma con ancora dei fenomeni residui nelle zone interne e regioni adriatiche.

In Toscana in particolare tempo instabile al mattino con piogge e temporali sparsi soprattutto al confine con Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera ancora fenomeni possibili sulle zone interne, più asciutto altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità in transito sulla Sardegna con possibili piogge isolate, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora possibili acquazzoni sulla Sardegna e asciutto altrove. Tra la sera e la notte tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali in arrivo su regioni peninsulari e Sicilia.

In Calabria tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutta la regione. Qualche nube in più tra pomeriggio e sera ma sempre con tempo asciutto. In nottata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi a partire dai settori tirrenici.

Temperature minime e massime in diminuzione al Centro-Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .