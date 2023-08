Pelliconi: un terzo dei dipendenti raccoglie la sfida dell’intrapreneurship

Si chiude la prima edizione del Percorso di Intrapreneurship di Pelliconi che ha visto la partecipazione di oltre un terzo dei dipendenti

Si chiude ad Atessa la prima edizione del Percorso di Intrapreneurship di Pelliconi lanciato proprio in Abruzzo e a Ozzano lo scorso settembre in collaborazione con la global open innovation platform Mind the Bridge.

6 i progetti ammessi alla fase finale da 25 ideatori appena nominati “Innovation Champions”, 2 quelli che verranno accelerati in Silicon Valley dal 5 all’8 settembre presso il Venture Studio di Mind the Bridge a San Francisco, dove lo scorso anno il leader mondiale nella produzione dei tappi a corona ha aperto un punto privilegiato di connessione. In particolare i 2 progetti selezionati riguardano l’uno l‘uso di polimeri magnetici nei tappi a corona, l’altro lo sviluppo di edible packaging.

“Non ci sono vincitori di un programma di Intrapreneurship. – ha commentato Alberto Onetti, Chairman di Mind the Bridge – I vincitori sono i dipendenti di Pelliconi che hanno accettato la sfida di mettersi in gioco e che hanno fatto tutti un percorso di formazione sul campo sui temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione, oggi più che mai centrali”.

130 sono stati infatti i dipendenti coinvolti nel programma – oltre un terzo della popolazione aziendale, di cui oltre la metà proveniente dalla produzione: “Numeri ampiamente superiori alle medie di programmi simili gestiti da aziende di maggiori dimensioni”, ha aggiunto Onetti. 25 di questi, ovvero i promotori dei 6 progetti ammessi alla fase finale, sono stati nominati Innovation Champions.

“L’innovazione è da sempre un valore centrale per Pelliconi. Da oggi abbiamo 25 nuovi Innovation Champions che potranno darci un contributo fondamentale e avviare un percorso di crescita ancora più sfidante”, ha evidenziato Marco Checchi, Amministratore Delegato di Pelliconi.

Ed eccoli, in ordine rigorosamente alfabetico:

Alessandro Cicchetti, Angelo Di Silvio, Annabella Cusati, Beatrice Sartor, Beatrice Sieli

Cristina Militello, Daniele Zinni, Domenico Di Renzo, Fabio Fiore, Federico Morselli

Francesco Ciccarelli, Francesco Cutaio, Giuliano Febas, Leonardo Ciarmoli, Mario Del Corso, Maurizio Marca, Mauro Biagi, Michele Fattibene, Pasquale Nellim, Raffaele Morelli

Sana Aguiara, Sara Peruzzu, Simone Bergami, Stefano Capitani, Teresa Lamma.

Tra gli altri progetti ammessi, una linea pilota di imbottigliamento per migliorare i processi di progettazione e omologazione di nuovi prodotti; la valorizzazione degli scarti derivanti dal processo di produzione del tappo corona; il recupero dei composti per un’industria a “KM Zero”; l’opportunità di usare e-CMR per snellire i processi logistici in modo sostenibile.

Agli ideatori di ciascun progetto nato all’interno del Percorso di Intrapreneurship che verrà eventualmente adottato dall’azienda Pelliconi riconoscerà una quota del valore creato