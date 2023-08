L’oroscopo di oggi, venerdì 4 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 4 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà oggi.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Più fiducia nel rapporto sentimentale e più disponibilità al dialogo, e se c’è stata una separazione si può trovare un accordo. Se lavori a provvigione o puoi avere degli incarichi questo è il momento giusto per ottenere.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Puoi aspettarti molto, soprattutto se hai a che fare con chi ti vuole bene. Cerca di evitare scontri con le persone che hai attorno, comunque per il lavoro e le questioni di carattere pratico queste sono giornate molto importanti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ogni incontro può essere risolutivo, valido. Consiglio una mediazione, giornata favorevole.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Se sul lavoro un miglioramento può arrivare, chi lavora a provvigione avrà soddisfazioni. Entro pochi giorni sarà possibile fare un incontro speciale. In amore a te piace soffrire un po’, attenzione a persone troppo lontane.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata interessante per accordi, amicizie. In amore si possono fare progetti importanti.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Nel lavoro ci vuole duttilità e disponibilità per rinnovarsi, fatti furbo, non sai se continuare una collaborazione. In amore agitazione perché qualcuno non risponde le tue richieste.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Non sottovalutare nuovi incontri, tuttavia attenzione ad una persona del passato, soprattutto se si tratta di un’ex. Nonostante qualche contrarietà potrai arrabbiarti con Ariete o un Capricorno che non riescono a capire i tuoi stati d’animo. Nuove iniziative in rodaggio.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Hai voglia di fare cose nuove, di chiedere opportunità a chi può dartele. Possibile un colpo di fortuna o di fulmine, perché per chi è solo il cuore adesso è più disponibile ad innamorarsi.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Ecco una buona giornata. Conferme, accordi, contratti, ma non essere troppo severo con te stesso.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non chiederti troppi perché, non sempre c’è una spiegazione logica per tutto. Ottimizzare le spese è possibile, per questo qualcuno pensa ad un cambiamento di casa o ad una strategia.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Periodo ok per cercare nuove intese, anche in amore. Svolte importanti nelle collaborazioni.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Puoi approfittare di questo momento ricchissimo di persone nuove, situazioni, movimento, nuove proposte di collaborazione. Non bisogna sottovalutare i nuovi incontri, giornate favorevoli.