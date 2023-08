“Ghost Town” a Craco e l’Antologia Pucciniana stasera su Rai 5

In prima serata su Rai 5 “Ghost Town” a Craco, in provincia di Matera e a seguire “Antologia Pucciniana” diretta da Beatrice Venezi

Nel 1963 gli abitanti di Craco, in provincia di Matera, furono costretti ad abbandonare la città vecchia in seguito a una pericolosa frana. In “Ghost Town”, in onda venerdì 4 agosto alle 20.20 su Rai 5, Sandro Giordano inizia la sua esplorazione dalla biblioteca di Matera e dai documenti che ne testimoniano la storia. Si vsita poi Craco Vecchia, con i suoi palazzi nobiliari ed edifici storici, alla scoperta del suo passato remoto e dello spopolamento che si è lasciato alle spalle un’affascinantissima città fantasma.

A seguire il concerto che, lo scorso 11 luglio in piazza Napoleone a Lucca, ha dato il via alle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini: è “Antologia Pucciniana” che Rai Cultura propone venerdì 4 agosto alle 21.15 in prima visione su Rai 5. Beatrice Venezi – sul podio dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova – dirige alcune dele più belle arie e dei duetti più suggestivi del repertorio di Puccini, tratti da Tosca, Manon Lescaut, Madama Butterfly, Gianni Schicchi e altri. Protagonisti anche il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti.