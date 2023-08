“Clorofilla”, la linfa vitale dei ricordi. Il nuovo singolo di Samuele CYMA è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming

“Clorofilla” è Il nuovo singolo di Samuele CYMA, una cangiante elegia elettronica che si abbandona danzando all’accettazione di una perdita.

Un collage post-moderno già a partire dall’intro in cui il riff midwest iniziale è in realtà una mescita di varie chitarre. Ai primissimi secondi di una sporca registrazione lofi di chitarra elettrica si sostituisce un sintetizzatore digitale a modelli fisici che la emula a cui poi si aggiungono una linea vocale effettata e tessiture cangianti. Una ricchezza sonora complessa e straniante che continua con una seconda sezione con incalzanti intrecci ritmici e un finale noise.

Il testo della canzone si rifà a un soggetto ricorrente per l’autore: l’immagine di un’oasi rigogliosa, una sorta di paradiso terrestre verdeggiante contrapposta alla sua versione morente e prosciugata. Questi alberi privati della loro linfa vitale sono la metafora di un ricordo felice la cui magia è ormai svanita. La dolorosa accettazione di una perdita passa per una nostalgia che sa dare conforto ma che può ancora fare male così come uno specchio d’acqua può dare vita come affogare.

Il brano esce accompagnato dalla B-side “Fuoco Blu”, una pulsante coda strumentale che utilizza le stesse texture e che si chiude con una piccola improvvisazione al synth modulare. Questa appendice contribuisce ad anticipare l’ampio e organico mondo sonoro del prossimo disco in uscita nell’autunno 2023: una raccolta di brani scritti tra il 2017 e il 2022 che mischiano approcci e ispirazioni diverse creando un’ambiziosa armonia, liquida ed eclettica, con arrangiamenti dall’ambient elettronico per chitarra, voce e synth fino a orchestrazioni per ensemble elettro-acustico.