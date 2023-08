Stasera su Rai Movie “Serenity – L’isola dell’inganno”: la trama del film

Passione e misteri in prima serata su Rai Movie con “Serenity – L’isola dell’inganno”: la trama del film con Matthew McConaughey e Anne Hathaway

Una storia misteriosa in cui non mancano i colpi di scena: giovedì 3 agosto in prima serata Rai Movie propone “Serenity – L’isola dell’inganno” di Steven Knight. Nel cast, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jason Clarke, Diane Lane, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Robert Hobbs, Garion Dowds, Kenneth Fok.

Baker Dill è il capitano di una barca da pesca, Serenity, che conduce un’esistenza tranquilla portando in giro i turisti in una bellissima isola tropicale, dopo essersi lasciato alle spalle il passato. La sua vita viene però nuovamente sconvolta quando ricompare la sua ex moglie Karen. Mai realmente dimenticata, questa si presenta con una terribile richiesta: uccidere il suo violento e sadico marito Frank Zariakas durante un’escursione di pesca, gettandolo in mezzo agli squali. Diviso tra il desiderio di essere lasciato in pace e l’amore che ancora nutre per la donna, il capitano Dill dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti da tempo. Contemporaneamente, verrà spinto verso una nuova realtà in cui niente è come sembra. A rendere ancor più interessante il lungometraggio, è la presenza di due attori del calibro di Matthew McConaughey e Anne Hathaway.