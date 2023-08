Sophie Anderson in libreria con “L’isola dal cuore spezzato”

Sophie Anderson pubblica “L’isola dal cuore spezzato”: dall’autrice di La casa che mi porta via, un nuovo romanzo sull’importanza dell’unità e dell’amicizia

C’è un’isola, da qualche parte, che ha il cuore spezzato: si chiama Morovia. L’armonia che vi ha sempre regnato è solo un ricordo: gli alkonont, il popolo degli uomini-uccello originario dell’isola, è stato relegato nelle paludi, mentre agli umani è vietato avere qualunque contatto con loro. Il capitano Ilya e i suoi sostengono che la magia del canto, il potere degli alkonost, sia pericolosa e che vada quindi repressa a qualunque costo. Anche la tredicenne Lin e suo padre Usignolo hanno dovuto lasciare la loro casa, dicendo addio a Silver, zio Clay e gli altri amici umani, per nascondersi nella Palude dell’Afflizione. Lin non ha perso la speranza, però. La speranza di tornare a Spark, la sua città, quella di poter vivere di nuovo in pace con gli umani e di ritrovare Hero. Era la sua migliore amica, un’umana che viveva al palazzo reale, ma al momento della separazione tra alkonost e umani hanno litigato e non si sono più viste. Quando Usignolo viene catturato e portato alla Fortezza, Lin deve agire. All’inizio ha al suo fianco solo due piccoli compagni, la nutria Baffy e il rospo Grumo; l’avventura che l’aspetta è piena di insidie e deve capire di chi fidarsi. Non è affatto detto che riesca nel suo intento, ma vale la pena di provarci. Sempre.

Sophie Anderson è nata a Swansea, in Galles, ed è cresciuta ascoltando i racconti della madre scrittrice e della nonna, che le ha trasmesso l’amore per le favole e le leggende della tradizione slava. Rizzoli ha pubblicato i suoi romanzi La casa che mi porta via, candidato alla Carnegie Medal e finalista al premio Andersen, La ragazza degli orsi e Il castello incantato di Olia. I suoi libri sono tradotti in oltre venti lingue.

pp. 408

€ 17,00

Dai 10 anni