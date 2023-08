L’oroscopo di oggi, giovedì 3 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 3 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non devi dare troppo peso alle parole, prendi tutto con filosofia e umorismo anche qualche piccolo contrattempo, meglio tenersi lontani da problemi che non sono tuoi.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per chi ha avuto problemi d’amore o familiari, ora va meglio ma non devi pensare al passato. Cerca di fare le cose con molta calma, recupero in serata.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Per quanto riguarda il lavoro sono costruttivi i nuovi rapporti di collaborazione, riservano facilitazioni che non credevi possibili. Per chi ne è alla ricerca un amore importante potrebbe nascere dall’oggi al domani, devi solo rimettere a posto conti in sospeso.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Attenzione perché in amore in questi giorni qualcuno sembra darti ragione solo per non vederti arrabbiato. Cambiamenti o ansie per un nuovo incarico.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Per coloro che hanno un progetto di lavoro giornate importanti perché è come se l’attività fosse sottoposta ad un test. In amore, se qualcosa non funziona, devi cancellare un rapporto o ricordo inutile.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre In questo momento non esagerare nelle provocazioni d’amore, non parlare e dire cose sbagliate. Verifica l’onestà di quelli che si dichiarano tuoi amici, tu sei pronto ad aiutare gli altri ma non tutti sono come te! Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Per i cambiamenti nel lavoro i tempi sono giusti, potresti anche ricevere un incarico importante. Raggiungerai un traguardo e potrebbe essere anche di tipo amoroso, i single comincino a guardarsi attorno… Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Buona informazione, non sottovalutare gli incontri, puoi anche ricevere un incarico interessante. Da qualche tempo stai cercando qualcosa di nuovo e la otterrai! Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Potrebbe esserci un po’ di agitazione nel tuo cuore. I problemi nell’ambito del lavoro accadono perché c’è chi sta cercando di metterti in secondo piano. Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio Oggi sei attratto dalla quiete, dalla tranquillità. Opterai per un cambiamento o scelta… Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Dubbi sull’indirizzo di studi o lavoro da seguire. E’ chiaro che devi dare spazio solo alle persone che meritano una tua attenzione. Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Piccoli fastidi che saranno superati presto, e nel pomeriggio potrebbe già arrivare una bella notizia. I più forti potrebbero tentare nuove sperimentazioni, nuovi lavori e amori.