Fuori “Italien*”,il nuovo concept album di Ascari

Online per Gelo Dischi il nuovo disco, primo full length, di Ascari, dal titolo “Italien*”, un concept album, un viaggio sonoro all’interno di dieci tracce

Esce per Gelo Dischi il nuovo album, primo full length, di Ascari, dal titolo “Italien*“, un concept album, un viaggio sonoro all’interno di dieci tracce strumentali e cantate collegate fra loro dal tema dell’alienazione, dell’appartenenza e della non-appartenenza. Il titolo stesso presenta un quadruplo livello semantico e di significato: il gioco di parole tra “italiano” ed “alieno” (da cui la crasi “italieno”), che racchiude il senso di sentirsi smarriti nella propria cultura di riferimento; l’asterisco che neutralizza il termine e lo assurge ad un genere universale, introducendo così il concetto di smarrimento all’interno del binarismo di genere espresso dalla lingua italiana.

L’artista è particolarmente sensibile a quest’ultimo tema essendo egli stesso una persona queer e non-binary. Italien* è anche “italiano” in lingua tedesca, ed è così che gli invasori italiani venivano percepiti (con ostilità) dagli abitanti delle regioni altoatesine annesse a seguito della seconda Guerra Mondiale, luoghi d’elezione dell’artista, come abbiamo già avuto modo di menzionare nella biografia, che si sente quindi in un crocevia di culture ed è proprio da questa apparente dissonanza che ricerca costantemente una consonanza nella sua arte. In ultimo , lo stesso Ascari descrive così la propria nascita: “Sono nato 33 anni fa attraverso un taglio cesareo, sono uscito dalla pancia di mia madre proprio come il piccolo alieno nel film Alien (1979, Ridley Scott). 33 anni dopo sono rinato in un corpo non binario, grazie ad un altro taglio chirurgico, divenendo finalmente l’alieno che sono sempre stato: un essere androgino, fuori da ogni classificazione”.

Italien* è dunque un racconto di vita, morte e rinascita fatto attraverso i suoni e le storie dei sei personaggi ciascuno protagonista di una canzone e legati fra di loro da un intreccio invisibile, come potrebbero essere i personaggi di un romanzo di Italo Calvino. A livello musicale, Italien* si presenta come un raffinato intreccio fra canzone d’autore, musica da film e musica elettronica minimalista. Il timbro è caratterizzato dall’unione fra strumenti cameristici (ad arco, pianoforte, voci) e sintetizzatori analogici, creando un sound che guarda al futuro e al passato insieme. L’album vanta collaborazioni con alcune delle eccellenze musicali italiane fra ospiti e collaboratori: Francesco Bianconi, Pippo Kaballà, Enrico Gabrielli, Sebastiano De Gennaro, Stefano Pilia, Gianluca De Rubertis, Mauro Palmas, Ferruccio Spinetti, Francesca Guccione e Lele Gambera.

SCOPRI IL DISCO: https://bfan.link/italien