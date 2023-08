DavideFare in radio e in digitale con “Voglia di Estate”

DavideFare torna sulla scena musicale con “Voglia di Estate”, il nuovo spiritoso singolo estivo disponibile in radio e in digitale

“Voglia di Estate” è il nuovo singolo estivo di DavideFare, brano che segue il filone della precedente hit “Un’estate io e te” pubblicata la scorsa estate. Traccia orecchiabile, leggera e simpatica in cui il centro della vacanza non vuole essere tanto la meta quanto la compagnia fondamentale in ogni tipo di esperienza. Il divertimento è assicurato se la compagnia è quella giusta! Se la voglia è quella di star bene si può stare con amici, con il proprio amore, ma anche da soli.

Il videoclip che accompagna la traccia segue il filone spiritoso della canzone in cui DavideFare si trova in diverse situazioni vacanziere dalle più classiche alle più estreme.

A fare da cornice un’impronta fortemente anni 90 in cui personaggi, film e sitcom iconiche fanno da “spalla” alle avventure di Davide e danno un tocco ancora più pop alla canzone.

DavideFare è un artista solista del panorama vicentino. Figlio d’arte, fin da piccolo sviluppa una forte passione per la Musica. Inizia a suonare la chitarra, per poi passare al contrabbasso.

Nella fase adolescenziale, ha l’opportunità di suonare con un importante band punk della scena, che lo porta a calcare importanti palchi del territorio.

Dopo quest’avventura, DavideFare inizia la sua carriera da solista, proponendo musica di genere Pop. Vince il premio come miglior solista al “Vicenza Rock Contest” che lo porta a suonare ad un altro Festival del panorama veneto: il FERROCK.

Grazie alle sue qualità artistiche e compositive, nel 2022 firma il suo primo contratto con Time Bomb Music, un’agenzia di produzione musicale con cui collabora per l’uscita dei suoi primi singoli con Sorry Mom!

Lo scopo primario di Davide è quello di far divertire le persone, regalando un sorriso attraverso la sua Musica al fine di farle sentire meglio.