Bruno Bug online con il nuovo singolo “Così…”

Bruno Bug torna in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming: il nuovo singolo “Così…” racconta un momento di crescita

Fuori in digitale per Gold Leaves Academy, distribuito da Believe, “Così…” (https://bfan.link/cosi-1), il nuovo singolo di Bruno Bug, rapper classe 1996.



Di origine pugliese, Bruno Bug è venuto alla ribalta prima di tutto grazie al freestyle ma in questi ultimi anni sta dimostrando tutto il suo talento di scrittura. Lo ribadisce questo nuovo singolo, “Così…”, un pezzo introspettivo, nato spontaneamente al termine di un periodo personale molto intenso e che racconta il periodo di passaggio da ragazzo spensierato a giovane uomo responsabile, con ciò che ne consegue a livello di rapporti, sia di lavoro sia umani. Testo e flow danno a “Così…” un sapore amaro, consapevole ma fanno anche emergere una forte voglia di rivalsa.

Il brano è stato prodotto da Demone, e mixato e masterizzato da Jack The Smoker presso il Caveau Studio di Milano.

Bruno Bug, classe 1996, originario di Bisceglie, ha iniziato a fare freestyle tra il 2013 e il 2014 e si è fatto notare presto anche per la capacità di improvvisare versi sorprendenti per la loro cura formale. Dal 2019 diventa membro fondatore del collettivo FEA (Freestyle Elite Agency) e inizia a pubblicare brani ufficiali, così, oltre ad essere riconosciuto come uno dei freestyler più interessanti della penisola, dimostra di essere anche un rapper abile nella scrittura e nella composizione di canzoni. La sua prerogativa è quella di dare a ogni brano il suo tocco personale, la necessità di far capire quanto sia importante per lui lo stile nella musica che fa.