Will Bloom in radio con “L’ora buona”

“L’Ora buona” è il nuovo singolo di Will Bloom che richiama l’hip-hop delle origini tramite le sonorità di un beat super funky

Il suo testo è infatti pieno di riferimenti riguardanti la “Street Culture” e i suoi artisti più caratteristici. Pur richiamando tutti gli elementi del Rap Old School, “L’Ora buona” si trova perfettamente a suo agio in un contesto Pop, unendo un testo carico e introspettivo alla spensieratezza della base.

Già dal titolo “L’Ora Buona” vuole essere un inno alla leggerezza intesa come dimensione raggiungibile non per il mezzo di una qualche intricata filosofia, ma semplicemente scrollandosi di dosso tutta quella pesantezza che troppo spesso ci caratterizza e opprime. Il testo della canzone è al tempo stesso introspettivo e autoironico con l’obbiettivo di trasmettere gioia dandole un senso e un contesto. Svariate sono le citazioni di personaggi del mondo dello skate e della musica da Steve Caballero a Ray Charles, con anche un riferimento nascosto in omaggio del grande Gigi Proietti che ci ha lasciati proprio nel periodo in cui il brano stava prendendo forma.

Will Bloom commenta: “L’Ora Buona” è la seconda canzone che mi sono trovato a scrivere quando ho aperto il progetto del “Cyber Funk” EP. L’ intento era quello di trasmettere la carica che provavo in quel momento cercando, tramite essa, di creare un ponte tra il mondo da cui provenivo (l’Hip Hop) e l’artista a cui ambivo diventare: eclettico, poliedrico, e in grado di comunicare un’approccio profondo alla leggerezza.

Will Bloom Bio

Mi chiamo Will Bloom, sono un rapper/songwriter.

I miei generi di riferimento sono il Rap, Funk, Jazz e Soul.

