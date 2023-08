Su Rai 5 il concerto “2 agosto” per ricordare le vittime delle stragi

La XXIX edizione del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto” per ricordare le vittime di tutte le stragi in prima serata su Rai 5

Un concerto per ricordare le vittime della strage di Bologna e di tutto le stragi: è la XXIX edizione del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto” che Rai Cultura propone mercoledì 2 agosto alle 21.15 su Rai 5 e Radio 3, in diretta dalla Piazza Maggiore di Bologna.

La prima parte della serata vedrà la premiazione e l’esecuzione delle tre partiture per orchestra vincitrici del concorso di composizione, selezionate dalla giuria presieduta da Silvia Colasanti e composta da Raquel García Tomás, Pedro Halffter, Francesco Filidei e Jaume Santonja. Quest’ultimo sarà anche sul podio dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna per dirigere le tre composizioni premiate: “How to repair your Zeitgeist” del siciliano Leonardo Marino, classe 1992, ha ricevuto il primo premio, “Broken Streams” del ventitreenne piacentino Davide Tramontano il secondo e “Tides” di Giovanni Ciardi, empolese del 1989, il terzo premio. Menzione speciale, inoltre, per il brano “Scattered Views” del compositore trentaquattrenne viennese Otto Wanke.

Protagonista della seconda parte del concerto, invece, la celebre Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna diretti da Donato Renzetti e con la partecipazione del Coro del Teatro Regio di Parma. Solisti, il soprano Mariangela Sicilia, il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, il tenore Antonio Poli e il basso Roberto Tagliavini. Maestro del Coro è Gea Garatti Ansini.

La XXIX edizione del concorso di composizione è promossa dal Teatro Comunale di Bologna, dall’Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage alla Stazione di Bologna del 2 Agosto 1980 e dal Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi. Regia tv Andrea Menghini.