Previsioni meteo 2 agosto 2023: ultime ore di stabilità

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023: tempo stabile sulle nostre regioni ma entro il weekend in arrivo piogge e temporali

Condizioni meteo con clima di stampo estivo in questo avvio di agosto ma senza caldo eccessivo. Nella giornata di oggi avremo poche novità, con cieli generalmente sereni da Nord a Sud e temperature in linea con la media stagionale. Anche oggi non avremo città da bollino rosso secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute .

Domani invece il richiamo di correnti umide e instabili verso il Mediterraneo centrale porteranno acquazzoni e temporali sparsi sulle regioni settentrionali, con fenomeni anche intensi al Nord-Est. In questo frangente le temperature risulteranno in lieve ripresa. Ma negli ultimi giorni della settimana, con la saccatura che affonderà sul Mediterraneo, il maltempo si estenderà anche al Centro-Sud, seguito dall’ingresso di aria più fresca che porterà un generale calo termico. Temperature che nel weekend si porteranno infatti anche di 6-8 gradi sotto le medie del periodo su tutta l’Italia.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023.

Al Nord: Al mattino tempo tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità bassa in Pianura Padana e sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo sui settori alpini, nuvolosità e schiarite sui restanti settori. In serata ancora fenomeni sulle Alpi con sconfinamenti verso le pianure. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati ed addensamenti nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie e massime in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nubi basse lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio nessuna variazione con nuvolosità in sviluppo nelle zone interne e soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .