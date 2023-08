L’oroscopo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 2 agosto 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Attenzione alle spese, un invito potrebbe essere costoso, prudenza se c’è qualcuno che crea disagi nella tua vita. Spesso ti senti agitato, ma con tutti i progetti in ballo è abbastanza normale.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

La giornata porta una buona serenità, anzi se devi fare qualcosa d’importante muoviti da subito. Buone informazioni per te anche se decidi di iniziare una nuova storia o un’impresa di lavoro.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se possibile anticipa i tempi, fai una scelta di lavoro e segui il tuo istinto. Devi ritrovare serenità e forma fisica.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Ora devi capire come stanno le cose sul lavoro, ora navighi a vista. In amore cerca di essere più tollerante. Prudenza e pazienza nelle amicizie. Spostamenti da rimandare.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Sei una persona forte. Potrebbe essere una buona giornata per farti valere, in amore possono nascere delle nuove opportunità.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Attenzione alle piccole polemiche che possono nascere. Una scelta importante per te può essere fatta non prima di aver consultato un esperto. Cerca di non affaticare troppo il tuo fisico.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Sei al traguardo di nuove importanti soluzioni e situazioni di iniziative valide. Lavoro faticoso ma produttivo, resta un periodo fertile per chi può e vuole fare un figlio.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Buona informazione, non sottovalutare gli incontri, puoi anche ricevere un incarico interessante. Da qualche tempo stai cercando qualcosa di nuovo e la otterrai!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sfrutta conoscenze e amicizie per cambiare le cose nel lavoro. Non tutti sono in grado di battere i pugni sul tavolo ma il desiderio di rivoluzionare la vita resta alto per molti nati nel segno.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Il consiglio è quello d’impostare i prossimi giorni liberi al meglio, possono esserci delle belle opportunità e anche un recupero sentimentale. Cambia un capo, un riferimento, puoi fare una nuova proposta.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Nelle prossime 4 settimane dovrai fare una scelta d’amore, se una storia non va bisognerà avere il coraggio di cambiare. A volte sei proprio tu volubile!

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

La tua immagine oggi è rafforzata, ma in amore il passato non deve tornare prepotentemente nella tua vita, i ricordi non fanno bene ai sentimenti. Sei ansioso di arrivare, obiettivi facilmente raggiungibili. Speculazioni e investimenti favoriti anche in vista del futuro.