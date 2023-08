“It’s Never Fair, Always True Tour”: il giovane rocker californiano Jawny in concerto in Italia il prossimo novembre

Il cantautore e produttore statunitense JAWNY sarà dal vivo in Italia sabato 11 novembre all’Arci Bellezza di Milano. La data milanese si inserisce all’interno del tour a sostegno dell’album di debutto, It’s Never Fair, Always True, pubblicato lo scorso marzo, disco che vede anche la collaborazione con il leggendario Beck. I biglietti per lo show saranno disponibili su DICE. L’ingresso è riservato ai possessori di tessera ARCI.

Troppi pensieri possono finire per ostacolare la buona arte. Questa è la filosofia che il cantautore indie JAWNY ha abbracciato anche sotto la pressione della registrazione del suo album di debutto, It’s Never Fair, Always True. JAWNY ha costruito la sua carriera grazie alle sue intuizioni, lasciando che la sua musica si evolvesse in modo naturale, di pari passo con la sua crescita personale. Invece di inseguire i successi del passato – tra cui la hit “Honeypie“, certificata oro negli Stati Uniti e diamante in Messico nel 2019 – ha seguito il suo istinto e ha sviluppato una nuova visione, che riflette la sua crescita nel corso degli anni. I suoi brani nel tempo sono cresciuti in portata e scala – elevandolo da cantautore ad autore indie-pop con una visione caleidoscopica e un ricco senso della narrazione.

In It’s Never Fair, Always True JAWNY affronta una trama familiare: un ragazzo si innamora perdutamente, ma alla fine perde quell’amore, il che lo fa precipitare rapidamente in una spirale di sofferenza. La storia si dipana attraverso un pop di chitarre spensierato che gradualmente si trasforma in ampie fantasticherie amorose, in un emozionante finale a più voci e in un’incisiva partecipazione della leggenda Beck, vincitrice di un Grammy. L’album ha ricevuto il plauso dei media: NME ha assegnato all’album quattro stelle, affermando che “il brano al pianoforte Fall In Love, dal sapore maccartneyano, dimostra che Jawny ha qualcosa in più del semplice alt-pop orecchiabile, poiché aggiunge profondità al suo sound con una trionfante sezione d’archi”, e Music Connection ha notato che “la chiusura dell’album, Selfish Hate, è l’opera più ambiziosa di Jawny, con i suoi otto minuti, una “Bohemian Rhapsody” da stoner triste”. “Sono abbastanza vecchio da sentirmi vecchio, ma abbastanza giovane da morire da solo…”, questi versi iniziali di Everything servono come dichiarazione di missione di un cantante più sofisticato e maturo.

Ogni uscita ha aggiunto nuove sfaccettature al suono già ornato di JAWNY, aiutandolo a crescere da autore di canzoni pop incontaminate a cantautore riflessivo con lo sguardo rivolto a storie intricate e alle grandi domande della vita. Nel frattempo, non ha mai perso il contatto con le melodie in technicolor di cui i fan si sono innamorati all’inizio. Mentre si preparava per il suo album di debutto, ha imparato a scrivere con vera empatia e profondità, segno di un autore che rimane più saggio e dotato di quanto i suoi anni facciano pensare.

Nato nella Bay Area e cresciuto a Philadelphia, JAWNY ha imbracciato per la prima volta la chitarra all’età di 6 anni dopo aver visto suo padre suonare i Grateful Dead, i Pink Floyd e i Led Zeppelin. A 13 anni ha iniziato a produrre beat con il fratello, ottenendo poi dei piazzamenti con i rapper su SoundCloud. A vent’anni ha iniziato a scrivere le proprie canzoni e ha iniziato a farsi notare con il suo EP di debutto del 2018, sotto il nome di Johnny Utah, ottenendo posizioni in programmi acclamati dalla critica come la serie HBO High Maintenance. JAWNY ha proseguito con una serie di singoli interessanti, tra cui Honeypie, che sono entrati nelle playlist di numerosi tastemaker e hanno raccolto milioni di streaming. Nel 2020, JAWNY ha firmato con Interscope Records e ha subito pubblicato un paio di progetti vivaci e acclamati dalla critica, For Abby e The Story of Hugo, che hanno ulteriormente messo in mostra la sua narrazione acuta e la sua sperimentazione sonora e lo hanno messo al centro di numerose copertine di playlist importanti in tutto il mondo e tra gli artisti da tenere d’occhio di Vevo DSCVR.