Estrima riceve oltre 5 milioni per i progetti di Ricerca e Sviluppo strategici

La collaborazione con il Politecnico di Milano diventerà ancora più ampia, in linea con la nostra strategia che aveva già portato alla nomina nel nostro CDA di Sergio Matteo Savaresi, Professore Ordinario di Automatica, responsabile del laboratorio “MOVE” e Vicedirettore di Elettronica, Informazione e Bioingegneria”.Ivo Allegro, CEO di Iniziativa sottolinea come “Estrima è in prima linea nell’innovazione e nella mobilità sostenibile urbana. Questo progetto conferma la nostra vocazione ad accompagnare in modo personalizzato lo sviluppo di innovazioni delle imprese ad alimentare in modo tangibile il vantaggio competitivo dei nostri clienti. Essere advisor del progetto SULEB è per noi un importante riconoscimento della qualità delle attività e dei servizi che eroghiamo a supporto dello sviluppo e della transizione ecologica e digitale delle imprese coerentemente al nuovo paradigma 5.0 su cui ormai lavoriamo da qualche anno. Nell’ambito del progetto SULEB accompagneremo Estrima nel project management, nel reporting finanziario e nella valorizzazione sul mercato dei risultati del progetto per garantire il successo nell’implementazione delle attività ma anche la propagazione nel medio-lungo termine dei risultati raggiunti dal partenariato.”

Il progetto

Nella realizzazione del progetto è previsto l’impiego di tecnologie, materiali e architetture funzionali all’alleggerimento del veicolo mantenendone gli elevati standard di sicurezza, e lo sviluppo di soluzioni ottimizzate per la mobilità urbana; nuovi sistemi, componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per la gestione delle funzioni principali, il lighting, la dinamica laterale e longitudinale del veicolo. Infine, con il contributo del Politecnico di Milano, saranno studiati nuovi componenti meccanici, elettrici, elettronici e software per sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), di connettività del veicolo (V2V e V2I), gestione di dati, interazione uomo veicolo (HMI), infotainment e di ricarica delle batterie.

I soggetti proponenti sono stati Estrima S.p.A. come Capofila del progetto, le controllate Brieda E C. S.r.l. e Sharbie S.r.l., con la partecipazione dell’Università pubblica “Politecnico di Milano” (Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria DEIB, Dipartimento di Meccanica DMECC ed il Dipartimento di Energia – DENG Forma).

L’iter formale prevede, come da prassi per le misure di finanziamento pubblico, la firma del contratto nei prossimi giorni. La Società provvederà a darne debita informativa al pubblico a valle dell’avvenuta sottoscrizione.