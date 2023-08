A Sulmona è l’ora della Giostra d’Europa per la Pace

A Sulmona sette delegazioni delle città europee il 5 agosto per la XXI Giostra d’Europa per la Pace e dei Borghi più belli d’Italia con il patrocinio del Parlamento Europeo

Il centro dell’Europa per un giorno. Sulmona, l’incantevole località abruzzese patria di Ovidio Publio Nasone, si trasforma in Messaggera di Pace in occasione della XXI Giostra d’Europa per la Pace e dei Borghi più belli d’Italia con il patrocinio del Parlamento Europeo che da lustro e rilevanza al messaggio di pace in piena coerenza con i valori che hanno valso all’Europa il premio Nobel per la Pace nel 2012 e che si terrà il 5 agosto nella sua suggestiva versione notturna.

Con il fine di perseguire i valori dell’intesa, dell’armonia e della condivisione tra i popoli nasce, dall’edizione 2022 della Giostra d’Europea, il proposito di unire un evento di rievocazione storica ad un importante veicolo di fratellanza ed amicizia tra i popoli. Il progetto pone al centro la figura di Celestino V- Pietro da Morrone per il quale il Perdono è “anticamera” di pace, di giustizia, di misericordia. In questo quadro di valori, il “singolar tenzone” rappresentato da una Giostra Cavalleresca vuole giocare il ruolo di strumento di riconciliazione. Sulmona si propone così quale centro da cui irradiare in tutto il mondo il significato di parole come: riconciliazione, amicizia e unione, veicolate dallo spirito di un evento che dispensa sorrisi ed accomuna le diverse etnie in maniera semplice ed efficace attraverso le tradizioni, il folklore, il gioco e lo scambio culturale. Oltre alle delegazioni estere, sono presenti i Comuni abruzzesi di cui alcuni appartenenti al club dei Borghi più belli d’Italia uniti dallo stesso spirito di amicizia.

E dunque quale occasione migliore per unire intorno alla figura di Pietro da Morrone- Celestino V anche tutti quei comuni e quei popoli che si riconoscono nel messaggio di pace e condividono i principi universali alla base dello stesso.

Attraverso la sfida cavalleresca, la rievocazione e la gioia di ritrovarsi insieme, si mira a riscoprire le radici. Fortemente voluta dal presidente onorario della Giostra di Sulmona, Domenico Taglieri, questa iniziativa vedrà sabato 5 agosto la presenza di numerose delegazioni nei loro costumi tipici, provenienti principalmente dalle realtà di: Burghausen dalla Germania, Teruel dalla Spagna, Cesky dalla Repubblica Ceca, Corfù dalla Grecia, Colchester dall’Inghilterra, Zante dalla Grecia, Olnano Repubblica di San Marino dall’Italia, ed altre località.

Per l’occasione è stato realizzato il palio della Pace dall’artista introdacquese Loreta Almonte che sarà portato in apertura del corteo dai bambini della Cordesca ( la giostra dei bambini)

Presenti anche i sindaci di L’Aquila, Avezzano, Sulmona per firmare il protocollo d’intesa fra i comuni della provincia per lanciare il progetto in tutta Europa verso un futuro fatto di tradizioni e cultura delle proprie origini.

Testimonial della edizione 2023 il conduttore televisivo Beppe Convertini per una Giostra che si tinge di rosa: coordinatrice dell’evento europeo sarà Luisa Taglieri, membro del Direttivo dell’Associazione Giostra di cui è commissario straordinario Maurizio Antonini.

Tra gli ospiti istituzionali attesi anche Angelo Caruso, presidente della Provincia de L’Aquila, Lorenzo Sospiri presidente del Consiglio Regione Abruzzo, Elisabetta De Blasiis Parlamentare europeo, tutti orgogliosi di assistere al meraviglioso corteo che si snoderà tra le strade principali per arrivare in Piazza Maggiore.