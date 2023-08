L’oroscopo di oggi, martedì 1 agosto 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 1 agosto, 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Le attività fisiche vanno favorite perché ultimamente la stanchezza ha preso il sopravvento. Piccole polemiche in amore.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata buona ma ci sono delle perplessità. Il lavoro migliora già da questi giorni, in amore ci vuole più pazienza.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

La tua vita da un po’ è piena di dubbi, vorresti fare tutto e non hai coraggio di fare nulla, devi ottimizzare le tue energie. Chi ha chiuso una storia non deve pensarci più. Chi convive da poco o si sposa ora lo fa per dovere, per quieto vivere.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Giornata di grandi stimoli. Nel lavoro e nello studio trovi le occasioni giuste!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

In questa giornata c’è una bella carica di energia, buone idee e novità. Le storie molto in crisi trovano soluzioni.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Tieni sotto controllo l’agitazione, anche se necessario rimanendo in silenzio. Sei preso da questioni pratiche, ultimamente qualcuno è stato anche male, tensione maturata per via del lavoro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Anche se ti hanno proposto qualcosa il mese scorso vedrai che proprio in questi giorni si realizzerà. Approfitta di oggi per rinverdire l’amore e pensare di fare progetti a lunga scadenza.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ultimamente impegni e responsabilità ti hanno portato stanchezza e ciò comporta momenti di malinconia e di tensione. Nell’ambito del lavoro è accaduto un po’ di tutto, non ti fidare di chiunque.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Devi sistemare alcune questioni importanti che riguardano la casa o il lavoro. Sollecito anche all’azione coloro che si sono fermati da tempo…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Agitazione positiva e rinascita dal punto di vista amoroso sempre più ricettivo. Questo è un periodo valido anche per esercitare qualche nuova idea, per cercare di valutare proposte.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La giornata è contrastata, ritardi, qualcuno potrebbe persino mettere in discussione il tuo valore o comunque le tue capacità; in famiglia devi evitare piccoli conflitti.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ottima giornata per partire, parlare d’amore, confidarsi con una persona cara. Non chiuderti in te, progetti e proposte sono favoriti.