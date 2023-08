Il finale di “Hotel Portofino” stasera su Rai 1: ecco cosa succederà

In prima serata su Rai 1 il gran finale della miniserie britannica “Hotel Portofino” con Natascha McElhone, Mark Umbers, Daniele Pecci, Lucy Akhurst: ecco la trama

Ultimo appuntamento con la miniserie britannica “Hotel Portofino”, in onda martedì primo agosto alle 21.25 su Rai 1. La trama della seconda e terza (e ultima) puntata: Riviera Ligure 1926, l’affascinante proprietaria dell’Hotel Portofino, l’inglese Bella Ainsworth, intraprendente figlia di un ricco industriale britannico, si deve destreggiare tra i suoi ricchi, cosmopoliti ed esigenti clienti, senza trovare grande aiuto nell’aristocratico e ambiguo marito Cecil.

Sono gli anni in cui il fascismo si fa strada e Bella comincia a comprendere la natura violenta del Partito, il cui capo locale è l’avido Vincenzo Danioni. Intanto Cecil, sempre alla ricerca di denaro per coprire i propri debiti, vuole far sposare il figlio Lucian con Rose, figlia della ricca Julia Drummond-Ward, trascurando i sentimenti del giovane.

I problemi per Bella – che può contare su un unico amico, il conte Albani – sembrano non finire mai: Vincenzo Danioni minaccia di far chiudere l’hotel per questioni d’igiene e un prezioso dipinto scompare dall’albergo. La polizia locale indaga sulla scomparsa del cimelio degli Ainsworth: sia gli ospiti che gli impiegati dell’albergo rientrano tra i sospettati. Quando il mistero del furto sta per essere risolto, Cecil tenta di riconciliarsi con Bella e gli ospiti dell’albergo devono prendere cruciali decisioni. Regia di Adam Wimpenny, con Natascha McElhone, Mark Umbers, Daniele Pecci, Lucy Akhurst, Oliver Dench, Lorenzo Richelmy, Louisa Binder, Elizabeth Carling, Pasquale Esposito, Rocco Fasano, Lily Frazer, Louis Healy.