Gli Unavantaluna tornano sulla scena musicale con “Siculo”

A quasi vent’anni dal suo esordio e a dieci dall’ultimo lavoro in studio, la band di world-music isolana Avantaluna ritorna con un nuovo album

Fuori “Siculo”, il nuovo album degli Unavantaluna (Baracca&Burattini/distribuzione digitale The Orchard).

Carmelo Cacciola, Luca Centamore, Pietro Cernuto, Francesco Salvadore e Arnaldo Vacca, cinque musicisti, fra cui tre autori ed altrettanti cantanti, che, in sala come dal vivo, funzionano come un organismo collettivo, detonatore di creatività, sentimento, emozioni, lirismo e passionalità.

A quali vent’anni dal suo esordio e a dieci dall’ultimo lavoro in studio, la band di world-music isolana ritorna con un album che, pur non smarrendo le peculiarità del sound che l’ha fatta apprezzare il Italia e all’estero, compie un passo ancor più deciso in direzione più contaminata e contemporanea.

Nella temperie di quest’epoca, la “Cumpagnia di Musica Siciliana” non si sottrae a dire la propria e fornire il proprio punto di vista, un po’ apolide un po’ identitario, su ciò che viviamo.

Lo fa partendo dalla propria appartenenza e con le metafore più tipiche della propria cultura, approdando a una koinè musicale che si propone di essere universale: così dipingendo lo scenario onirico de L’Eco di Stromboli, epico e straordinario come solo il mare delle Eolie può essere, o nella scrittura apparentemente di maniera di Vurria Essiri, squarciata da un urlo straziante di contemporanea consapevolezza; lo fa alternando l’intimismo e il dialogo interiore di Scuta a Mia e l’irruenza programmatica di Cantu Siculu, producendo immagini sapientemente variegate fra passato, presente e futuro, come in Mi n’Annai, in Kukla Za o in Senza Paroli; declinando Eros e Thanatos come in Stidda Disiata e in Oh Nici (non per nulla unico brano tradizionale del disco); e infine ritorna alla radice della propria ispirazione identitaria, come in Mia Pace, un brano che è un paesaggio sonoro che sa di agrumeti che dolcemente raggiungono la costa.

Per questo progetto Unavantaluna ha incontrato il management sperimentato di Baracca&Burattini, casa discografica ligure che negli ultimi anni, dopo la grande stagione del rock indipendente italiano, è tornata a pubblicare prodotti di qualità

TRACKLIST

1) L’eco di Stromboli (C. Cacciola)

2) Senza paroli (F. Salvadore)

4) Mi n’annai (P. Cernuto)

5) Canto siculo (F. Salvadore)

6) Kukla za (C. Cacciola)

7) Oh Nici (trad.)

8) Stidda disiata (F. Salvadore)

9) Scuta a mia (P. Cernuto)

10) Vurria essiri (F. Salvadore / C. Cacciola)

11) Mia pace (P. Cernuto)