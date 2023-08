“Baby Bye Bye” è il nuovo singolo di Uruguai

“Baby bye bye” di Uruguai è una storia d amore fatta di continue rincorse e di addii a cui nessuna delle parti protagoniste della canzone sembra credere

È online per Futura Dischi il nuovo singolo di URUGUAI, BABY BYE BYE. A distanza di quasi due anni dal precedente EP “AUGURI”, il brano segna il ritorno del cantautore, oggi protagonista di rinnovate sfumature musicali, senza perdere il suo DNA spensierato e dreamy.

Baby bye bye è una storia d amore fatta di continue rincorse e di addii a cui nessuna delle parti protagoniste della canzone sembra credere. Il ritmo è serrato, con un synth incalzante che ne detta l’imprinting ballabile d’influenza d’oltremanica. Sembra di assistere a una battaglia per stabilire chi sia il più forte in amore. Ogni strofa racconta di momenti di coppia perfetti ma nei ritornelli il “baby bye” sembra alludere a un addio; addio che regge fino al momento in cui qualcuno dei due amanti non cede per la troppa voglia di stare insieme all altro/a. “Le sudo tutte le tue parole…farei due salti in balera, diventi una iena…ma non mi lasci vincere mai…baby bye bye”.

www.instagram.com/sognouruguai/

BIO

URUGUAI canta in italiano, suona la chitarra in inglese e il basso in sudamericano. Le sue canzoni parlano di passioni, sogni, sconfitte, serate con gli amici e amori platonici non necessariamente in questo ordine. Nel suo stile si intravede un indole scazzo-spensierata, l’amore per il detune, per i cantautori italiani e i calciatori Uruguayani. Insomma è una bellissima persona.