L’oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio 2023: le previsioni delle stelle

L’oroscopo di oggi, lunedì 31 luglio 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali.

dal 21 marzo al 20 aprile

Una giornata difficile e un po’ fastidiosa, stancante. Il lavoro oggi è un po’ problematico…

dal 21 aprile al 20 maggio

Sei molto stanco e insofferente. Un progetto di lavoro andrà cambiato o addirittura sospeso. In amore sarà possibile recuperare delle emozioni che sembravano perse fino a qualche giorno fa.

dal 21 maggio al 21 giugno

Puoi utilizzare la giornata al meglio. Per i sentimenti c’è molto da dire, nuovi incontri.

dal 22 giugno al 22 luglio

Dovresti cercare di superare il malumore e la diffidenza in amore. La salute fa le bizze. Stomaco punto debole come al solito, questo perché tendi a chiudere dentro molte tensioni.

dal 23 luglio al 23 agosto

In questi giorni potresti concludere una collaborazione inutile, infatti resta solo quello che è importante. Questioni legali o di soldi per le coppie che sono ancora in piedi, meglio evitare discussioni.

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ importante seguire i consigli di una persona che nell’ambito del lavoro vuole darti una bella dritta. Serata positiva in amore, non rimandare un incontro.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Per i sentimenti è una giornata interessante. C’è una bella forza in più già da ora per il lavoro, novità…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Oggi avrai l’occasione di cambiare la direzione della tua vita. Questa sera sarai più disponibile, anche con il partner. In amore si può tentare un recupero.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Potresti ricevere un applauso a scena aperta. Bene il lavoro, in salute evita ogni eccesso. Più relax in amore, nuovi incontri favoriti. Stasera il tuo fascino non si discute.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Guarda sempre avanti: questo è il messaggio del periodo che porta a contatti sereni ma che in serata può procurare piccole insofferenze soprattutto in famiglia. Scontri con chi ami possono essere risolti nel corso delle prossime ore, da un Cancro è possibile ricevere una confidenza speciale.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Piccoli fastidi legati alla burocrazia, devi prendere un appuntamento con una persona che può risolvere un problema. Non intestardirti su situazioni che non valgono, e mi raccomando per quanto riguarda l’amore ricorda che la tolleranza è la cura migliore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ottima giornata per partire, parlare d’amore, confidarsi con una persona cara. Non chiuderti in te, progetti e proposte sono favoriti.