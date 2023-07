Black Mood 808: fuori il nuovo singolo “Affare”

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Affare” (Kimura), il nuovo singolo dei Black Mood 808

Il gruppo hip hop salentino Black Mood 808 pubblica il nuovo singolo “Affare”, un brano intimo che ha come tematica principale lo sfogo di una delusione sentimentale. La canzone vuole raggiungere tutti coloro che hanno vissuto esperienze simili nel passato, esternando le proprie emozioni affinché l’ascoltatore possa immedesimarsi.

“Affare” è una vera e propria full immersion nei ricordi dei tre ragazzi, i quali riflettono sui vecchi tempi chiedendosi come avrebbero vissuto quel periodo con le esperienze di oggi.

Spiegano gli artisti a proposito del brano: “Affare è un’onda di rap salentino, un brano che racchiude molto in pochi minuti di ascolto”.

Il visual video di Affare, realizzato da Roby Manini, riprende un telefono abbandonato tra le lenzuola che squilla in continuazione senza mai ricevere risposta. I colori contrastanti del rosso e del blu, i glitch improvvisi e i soffi di fumo rendono l’atmosfera del loop notturna e malinconica, in perfetta sintonia con il mood del brano. Le immagini scelte riprendono la frase d’attacco: Se mi chiami non risponderò.

Biografia

I Black Mood 808 sono un gruppo musicale hip-hop formato da Andrea Rovelli (Dreivor), Roberto Fiorito (Seventin) ed il produttore Simone Morciano (Sirom). Il nome del gruppo significa letteralmente “umore nero 808” dove la prima parte parla da sé, mentre “808” fa riferimento alla drum-machine progettata dalla Roland nel 1980, tipica nella musica trap. Nati e cresciuti a Gallipoli, un piccolo paese nel profondo sud in provincia di Lecce, nel 2017 hanno per la prima volta collaborato con un primo mixtape non ufficiale dal nome “Odiami”, dove il produttore ha esclusivamente effettuato il mix e master delle tracce. Dopo di che sono nate diverse tracce con basi inedite prodotte da quest’ultimo, la maggior parte con tematiche molto sentimentali, altre scritte con rabbia, rifacendosi al nome del gruppo stesso, collaborando spesso con artisti del posto. Le cose ad oggi sono cambiate ben poco, ma con qualche anno in più di esperienza alle spalle, lavorano quotidianamente per la realizzazione di nuovi progetti.